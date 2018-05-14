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09:28 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму рыбака оштрафуют за гибель дельфина

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Рыбака в Крыму заставят уплатить штраф за гибель дельфина, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что к ним поступила информация о попадании в ставной невод в Балаклавской бухте черноморского дельфина. При этом к моменту прибытия пограничников к месту установленных сетей выяснилось, что их владелец уже избавился от неживой особи черноморской афалины.

При этом рыбак должен был известить дежурного Росприроднадзора о попавшем в сети животном и передать погибшее млекопитающее на экспертизу, однако этого не сделал, уточнили в ФСБ.

«Нарушителю грозит штраф», — говорится в сообщении.

Рыбака привлекут к административной ответственности по статье 8.17. КоАП РФ («Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии»), добавили в ведомстве.

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