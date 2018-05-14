Жара и осадки могут спровоцировать наложение волн паводка в регионах Сибири
Готовиться к худшему сценарию во время прохождения второй волны паводка призвал сегодня руководителей регионов сибирский полпред.
Готовиться к худшему сценарию во время прохождения второй волны паводка призвал сегодня руководителей регионов сибирский полпред.
На заседании межведомственной комиссии представители Росгидромета дали предварительный прогноз. В горах Алтая — на Семинском перевале и в
Александр Гритчин, начальник Департамента Росгидромета по Сибирскому федеральному округу: «Нужно, чтобы буквально пять дней постояла 25-градусная температура, чтобы она поднялась вверх на полторы тысячи метров — пойдет Семинский перевал, следом
Жара и осадки могут спровоцировать наложение второй волны паводка на первую — она еще идет. Более точные прогнозы будут после 15 мая. Сейчас их составляют с учетом данных гидрологов — экспедиция работала в Республике Алтай, в горах на большой высоте — более двух тысяч метров. При худшем сценарии риск подтопления есть для населенных пунктов Горного Алтая, Алтайского края и Новосибирской области. В регионах уже сегодня должны еще раз проверить готовность сил и средств, а также пунктов эвакуации.
Ну, а пока на особом контроле ситуация с пожарами в регионах Сибири. По данным Федеральной службы Авиалесоохраны, за сутки спасатели ликвидировали больше десяти природных пожаров. Леса горели в Красноярском крае, в Забайкалье, в Новосибирской и Иркутской областях, в Республике Бурятии. Во многих регионах округа сегодня действует особый противопожарный режим — разводить огонь запрещено, нарушителей штрафуют. Большинство пожаров — именно по вине человека. Огнеборцам пока удается сдерживать обстановку, и оперативно ликвидировать возгорания, но в случае ее ухудшения в регионах готовы к крайним мерам — в том числе, к искусственному вызыванию осадков.
Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе: «В этом году мы имеем такую возможность — все договора заключены, средства выделены. Надо просто немножко пересмотреть критерии, когда это делать, есть ли необходимость в труднодоступных местах, в том числе там, где людьми это сделать невозможно. Но в основном это надо делать тогда, когда другие силы и средства в совокупности уже не справляются».