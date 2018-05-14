В Челябинской области потеплеет до +23 градусов
Теплая погода приходит в Челябинскую область. В понедельник, 14 мая, по области прогнозируют до +23 градусов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.
Теплая погода приходит в Челябинскую область. В понедельник, 14 мая, по области прогнозируют до +23 градусов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.
Сегодня днем синоптики обещают в регионе до +18,+23 градусов, в горах будет чуть прохладнее — +13,+18. При этом отдельные порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В Челябинске в понедельник воздух прогреется до +19-+21 градуса. Ветер ожидается