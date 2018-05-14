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09:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области потеплеет до +23 градусов

Теплая погода приходит в Челябинскую область. В понедельник, 14 мая, по области прогнозируют до +23 градусов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.

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Источник: AP 2018

Сегодня днем синоптики обещают в регионе до +18,+23 градусов, в горах будет чуть прохладнее — +13,+18. При этом отдельные порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник воздух прогреется до +19-+21 градуса. Ветер ожидается северо-западный, западный, 4−9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 14. Прогнозируется переменная область, возможен небольшой дождь.

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