В омских общежитиях нашли многочисленные нарушения
Прокуратура уже передала 7 исков в суды.
Прокуратура уже передала 7 исков в суды.
Прокуратура подводит итоги недавней масштабной проверки пожарной безопасности, прошедших в регионе. В частности выясняли, как обстоят дела в общежитиях при учебных заведениях. Там нашли более 240 нарушений.
Например, в общежитии Большереченского сельскохозяйственного техникума не работала пожарная сигнализация.
На объекте даже нет сторожа, который бы дежурил на объекте круглосуточно, нет ответственного за пожарную безопасность. В комнатах общежития нет планов эвакуации.
— Всего по результатам проверки прокурорами в деятельности образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования внесены 22 представления, возбуждены 14 дел об административных правонарушениях, направлены в суд 7 исковых заявлений, — сообщает