В омских общежитиях нашли многочисленные нарушения

Прокуратура подводит итоги недавней масштабной проверки пожарной безопасности, прошедших в регионе. В частности выясняли, как обстоят дела в общежитиях при учебных заведениях. Там нашли более 240 нарушений.

Например, в общежитии Большереченского сельскохозяйственного техникума не работала пожарная сигнализация.

Выходы из здания там уже, чем положено по нормативам, деревянные конструкции на чердаке не были обработаны огнезащитным составом, полы были также отделаны горючими материалами.

На объекте даже нет сторожа, который бы дежурил на объекте круглосуточно, нет ответственного за пожарную безопасность. В комнатах общежития нет планов эвакуации.