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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В омских общежитиях нашли многочисленные нарушения

Прокуратура уже передала 7 исков в суды.

Прокуратура подводит итоги недавней масштабной проверки пожарной безопасности, прошедших в регионе. В частности выясняли, как обстоят дела в общежитиях при учебных заведениях. Там нашли более 240 нарушений.

Например, в общежитии Большереченского сельскохозяйственного техникума не работала пожарная сигнализация.

Выходы из здания там уже, чем положено по нормативам, деревянные конструкции на чердаке не были обработаны огнезащитным составом, полы были также отделаны горючими материалами.

На объекте даже нет сторожа, который бы дежурил на объекте круглосуточно, нет ответственного за пожарную безопасность. В комнатах общежития нет планов эвакуации.

— Всего по результатам проверки прокурорами в деятельности образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования внесены 22 представления, возбуждены 14 дел об административных правонарушениях, направлены в суд 7 исковых заявлений, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. — В настоящее время после рассмотрения актов прокурорского реагирования порядка 60 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

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