Метеорологи обещают дожди на рабочей неделе в Калининградской области
Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Калининградской области. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.
Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Калининградской области. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.
С 14 по 18 мая в регионе будет облачная погода с прояснениями. На протяжении пяти дней ожидаются небольшие осадки. Их вероятность составляет 55−77%.
В дневное время воздух будет прогреваться до +21… 23˚С. Ночью столбики термометров покажут +11…13˚С.