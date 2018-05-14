Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ быстро отреагировала на конфуз Самойловой на «Евровидении»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сын Алики Смеховой серьезно заболел на отдыхе
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018
Шарапова поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA
Александр Кержаков расстался с женой
Образ дня: Вера Брежнева в роскошном платье Versace в Каннах
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
09:13 (мск), источник: Калининград.Ru

Метеорологи обещают дожди на рабочей неделе в Калининградской области

Синоптики прогнозируют дождливую рабочую неделю в Калининградской области. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 88% 761 мм рт. ст. 3 м/с

С 14 по 18 мая в регионе будет облачная погода с прояснениями. На протяжении пяти дней ожидаются небольшие осадки. Их вероятность составляет 55−77%.

В дневное время воздух будет прогреваться до +21… 23˚С. Ночью столбики термометров покажут +11…13˚С.

Все новости региона
 Ермак: В дни матчей ЧМ-2018 мы должны за 12 часов вывезти из региона всех,
На улицах Калининграда нанесут красную линию для навигации туристов между о
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Силуанов рассказал, что будет с налогами
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей
Российские военные похвалили пилотов США за сопровождение Ту-95
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить Итоги премьер-лиги сезона-2017/18
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь