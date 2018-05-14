Эксперт: Выловленная акула в Приморье может укусить, как злая собака

«Самки сельдевой акулы рожают вполне сформировавшихся 2−5 акулят длиной 50−70 см, обычно в феврале — марте. Взрослые акулы этого вида имеют длину до 3,6 метра и весят до 300 кг, а чаще в уловах встречаются длиной 1,5−2,5 м. Поэтому этот акуленок совершенно безопасен для человека, но живому лучше “палец в рот не клади” — укусит, как и злая собака. Нападение взрослых сельдевых акул на людей пока не зарегистрированы, несмотря на то, что иногда они подплывают довольно близко к аквалангистам, проявляя любопытство. Этот вид обычный для наших вод, часто (особенно весной, в начале лета и осенью) встречается у самого берега, где охотится на стайных рыб — лосось, сельдь, минтай и др. Сейчас как раз эти рыбы мигрируют к берегам — вот недавно, например, прямо с берега Уссурийского залива рыбаки ловили на удочку минтая. Поэтому эти акулы часто попадают в ставные орудия лова, а ранее на них велся специализированный промысел — заготавливали акульи шкуры, плавники, печень, мясо… Но рыбы в заливе стало меньше, численность этих акул также снизилась, поэтому акулы нуждаются все больше в охране», — рассказывает главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН.