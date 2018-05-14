Екатеринбург вошел в пятерку самых комфортных городов РФ

Источник: РИА "Новости"

Уральская столица заняла четвертое место в списке из 300 населенных пунктов, в том числе среди 15 крупнейших городов страны.

Эксперты оценивали состояния жилья и прилегающих пространств, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, зеленых зон и набережных, общегородских пространств.

«Учитывались также показатели эффективности реализации приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды”: степень реализации запланированных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, вовлечение граждан и организаций в благоустройство», — отмечается в сообщении.