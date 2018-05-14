Екатеринбург вошел в пятерку самых комфортных городов РФ
Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга качества городской среды, сформированного минстроем РФ, сообщили в департаменте информполитики региона.
Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга качества городской среды, сформированного минстроем РФ, сообщили в департаменте информполитики региона.
Уральская столица заняла четвертое место в списке из 300 населенных пунктов, в том числе среди 15 крупнейших городов страны.
Эксперты оценивали состояния жилья и прилегающих пространств, уличной,
«Учитывались также показатели эффективности реализации приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды”: степень реализации запланированных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, вовлечение граждан и организаций в благоустройство», — отмечается в сообщении.
В минстрое отмечают, что это первый индекс качества и что этот показатель будет учитываться в формуле расчета субсидий по городской среде.