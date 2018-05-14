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09:10 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбург вошел в пятерку самых комфортных городов РФ

Екатеринбург вошел в топ-5 рейтинга качества городской среды, сформированного минстроем РФ, сообщили в департаменте информполитики региона.

Источник: РИА "Новости"

Уральская столица заняла четвертое место в списке из 300 населенных пунктов, в том числе среди 15 крупнейших городов страны.

Эксперты оценивали состояния жилья и прилегающих пространств, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, зеленых зон и набережных, общегородских пространств.

«Учитывались также показатели эффективности реализации приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды”: степень реализации запланированных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, вовлечение граждан и организаций в благоустройство», — отмечается в сообщении.

В минстрое отмечают, что это первый индекс качества и что этот показатель будет учитываться в формуле расчета субсидий по городской среде.

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