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09:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Около 13 тысяч человек сделали фото с кубком FIFA-2018 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с официальным кубком чемпионата мира по футболу FIFA-2018 за пять дней сфотографировалось более 12,7 тыс. человек.

Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на организаторов турне.

Напомним, Екатеринбург стал третьим городом России после Владивостока и Новосибирска, где был представлен главный трофей чемпионата мира по футболу.

Трофей мундиаля привезли в Екатеринбург 8 мая. До 10 мая трофей находился на футбольном манеже «Урал». С 11 по 12 мая кубок ЧМ-2018 размещали на Плотинке.

Согласно правилам FIFA, держать в руках кубок могут только победители турнира и главы государств.

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