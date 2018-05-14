Около 13 тысяч человек сделали фото с кубком FIFA-2018 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с официальным кубком чемпионата мира по футболу FIFA-2018 за пять дней сфотографировалось более 12,7 тыс. человек.
В Екатеринбурге с официальным кубком чемпионата мира по футболу FIFA-2018 за пять дней сфотографировалось более 12,7 тыс. человек.
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на организаторов турне.
Напомним, Екатеринбург стал третьим городом России после Владивостока и Новосибирска, где был представлен главный трофей чемпионата мира по футболу.
Трофей мундиаля привезли в Екатеринбург 8 мая. До 10 мая трофей находился на футбольном манеже «Урал». С 11 по 12 мая кубок ЧМ-2018 размещали на Плотинке.
Согласно правилам FIFA, держать в руках кубок могут только победители турнира и главы государств.