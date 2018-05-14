Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Екатерина Климова считает себя плохой матерью
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018
Шарапова поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
«Иран открыто угрожает существованию Израиля»: ответ РФ
Прощай, РФ: самые громкие скандалы «Евровидения»
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
32На Красной площади прошел Парад Победы
09:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Туристы из экзотических стран заполонили Приморье

Упрощенный визовый режим, дающий возможность гражданам 18 государств максимально быстро и просто получить разрешение на въезд в Россию, уже позволил 10 тысячам путешественников познакомиться с Приморьем. Еще 14,5 тысяч оформили соответствующее право, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, в данный момент в регион по упрощенному режиму въехало 9 825 человек, лидерство по-прежнему сохраняют граждане Китая.

«Из этой страны к нам прибыло 6,8 тысяч гостей. Также интерес к электронным визам сохраняют японцы — из этого государства мы приняли 2,8 тысяч путешественников», — рассказали специалисты.

Кроме того, благодаря упрощенному визовому режиму с Приморьем познакомились граждане Сингапура (118), Индии (32), КНДР (18), Саудовской Аравии (12), Мексики (8), Турции (6), Алжира (2), Ирана (2), Объединенных Арабских Эмиратов (3), Марокко (3), Кувейта (2).

Большая часть туристов прибыла в регион через аэропорт Кневичи, однако почти 700 гостей воспользовались правом въезда на пропускных пунктах Полтавка, Пограничный и на морском пункте пропуска Владивосток.

По данным Погрануправления, на сегодняшний день иностранцам выдано 14,5 тысяч электронных документов.

Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому иностранные граждане могут въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму.

Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

До 1 января 2018 года въехать в Россию по новому механизму можно было только через два пункта пропуска в Приморье — аэропорт Кневичи и морской пункт пропуска Владивосток. С нового года к списку добавились еще семь пропускных пунктов, расположенных на территории края.

Так, для туристов с электронными визами свои двери открыли железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», Махалино", пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

Кроме того, с января наступившего года для обладателей электронных виз также открыта граница в Сахалинской области и Камчатском крае — упрощенный визовый режим распространен на морские пункты пропуска «Корсаков» и «Петропавловск-Камчатский».

Планируется, что в скором времени механизм электронной визы будет распространен на все международные аэропорты Дальневосточного федерального округа. Соответствующий законопроект уже утвержден Правительством России.

Новый, революционный для нашей страны механизм повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.

Справочно: в список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

Михаил Грач.

Все новости региона
 Стало известно о реальных доходах семьи Тарасенко
Туристы из экзотических стран заполонили Приморье
Глава британской контрразведки пригрозил России изоляцией
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Силуанов рассказал, что будет с налогами
Как подготовиться к упразднению дачных хозяйств
Топливо инфляции. Будет ли бензин летом стоить 50 рублей
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить Итоги премьер-лиги сезона-2017/18
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь