Туристы из экзотических стран заполонили Приморье

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, в данный момент в регион по упрощенному режиму въехало 9 825 человек, лидерство по-прежнему сохраняют граждане Китая.

«Из этой страны к нам прибыло 6,8 тысяч гостей. Также интерес к электронным визам сохраняют японцы — из этого государства мы приняли 2,8 тысяч путешественников», — рассказали специалисты.

Кроме того, благодаря упрощенному визовому режиму с Приморьем познакомились граждане Сингапура (118), Индии (32), КНДР (18), Саудовской Аравии (12), Мексики (8), Турции (6), Алжира (2), Ирана (2), Объединенных Арабских Эмиратов (3), Марокко (3), Кувейта (2).

Большая часть туристов прибыла в регион через аэропорт Кневичи, однако почти 700 гостей воспользовались правом въезда на пропускных пунктах Полтавка, Пограничный и на морском пункте пропуска Владивосток.

По данным Погрануправления, на сегодняшний день иностранцам выдано 14,5 тысяч электронных документов.

Напомним, с 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому иностранные граждане могут въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму.

Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте.

До 1 января 2018 года въехать в Россию по новому механизму можно было только через два пункта пропуска в Приморье — аэропорт Кневичи и морской пункт пропуска Владивосток. С нового года к списку добавились еще семь пропускных пунктов, расположенных на территории края.

Так, для туристов с электронными визами свои двери открыли железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», Махалино", пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

Кроме того, с января наступившего года для обладателей электронных виз также открыта граница в Сахалинской области и Камчатском крае — упрощенный визовый режим распространен на морские пункты пропуска «Корсаков» и «Петропавловск-Камчатский».

Планируется, что в скором времени механизм электронной визы будет распространен на все международные аэропорты Дальневосточного федерального округа. Соответствующий законопроект уже утвержден Правительством России.

Новый, революционный для нашей страны механизм повысит туристскую привлекательность Дальнего Востока и повлияет на развитие региона в целом.

Справочно: в список государств, граждане которых могут воспользоваться правом получения электронной визы, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.