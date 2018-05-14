В Приморье поисковики из РФ и США обследовали место падения самолета
В Приморье стартовала совместная
В Приморье стартовала совместная
По словам начальника отдела информационного обеспечения
Поисковики из США уже работали в этом районе в 2005 и 2006 годах, но тогда они не успели сделать все, что хотели. Теперь, с помощью специального оборудования они осмотрели место падения самолета и прилегающую территорию. Им удалось извлечь на поверхность образцы обшивки, несколько маркированных деталей, фрагменты военной формы, часть летного парашютного снаряжения. Но говорить о выводах пока рано — найденные артефакты ученым предстоит исследовать в лаборатории.
Следующей точкой станут окрестности Арсеньева, где предположительно в годы «холодной войны» упал один из американских самолетов.
— Опираясь на прежние договоренности, российская сторона обеспечивает условия американским специалистам, предоставляет автотранспорт и вертолеты для работы в труднодоступных районах, — добавил Воскресенский.
Подведение итогов экспедиции запланировано на 25 мая.