На Калужско-Рижской линии московского метро запустили поезд «Москва»
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Поезд нового поколения «Москва» запустили на
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Поезд нового поколения «Москва» запустили на
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По данным заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, которые приводятся на сайте, состав нового поколения на 15 процентов вместительнее своих предшественников. «За счет большего количества мест, улучшенной системы кондиционирования, усиленной шумоизоляции и других преимуществ поездки для пассажиров станут комфортнее», — отметил он.
Поезда «Москва» (760-й серии) отличаются своей вместительностью и способны перевозить более 1,5 тысячи человек. Салоны вагонов оснащены современными удобными сидениями, обеспечен тихий и плавный ход состава, предусмотрены интерактивные схемы линий метрополитена и
На данный момент в Москве на