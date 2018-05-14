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09:29 (мск), источник: РИА Новости

На Калужско-Рижской линии московского метро запустили поезд «Москва»

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Поезд нового поколения «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии столичного метро, сообщается на сайте мэра Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустили поезд нового поколения “Москва”. Еще один такой состав появится на ветке в течение месяца», — говорится в сообщении.

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По данным заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, которые приводятся на сайте, состав нового поколения на 15 процентов вместительнее своих предшественников. «За счет большего количества мест, улучшенной системы кондиционирования, усиленной шумоизоляции и других преимуществ поездки для пассажиров станут комфортнее», — отметил он.

Поезда «Москва» (760-й серии) отличаются своей вместительностью и способны перевозить более 1,5 тысячи человек. Салоны вагонов оснащены современными удобными сидениями, обеспечен тихий и плавный ход состава, предусмотрены интерактивные схемы линий метрополитена и USB-зарядки для гаджетов в вагонах.

На данный момент в Москве на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена курсирует уже 44 поезда «Москва».

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