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09:25 (мск), источник: Интерфакс

78% россиян заявили об отсутствии у них серьезных проблем из-за санкций Запада

Наличие очень серьезных сложностей в своей жизни с санкциями связали лишь 3% опрошенных.

Источник: Reuters

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Около 80% россиян не видят для себя и своих семей особых проблем из-за антироссийских санкций Запада, однако 18% респондентов считают, что столкнулись с серьезными проблемами из-за санкционного давления со стороны Запада, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-центре» по результатам социологического опроса.

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На вопрос, «Создали ли санкции стран Запада по отношению к России проблемы для Вас и Вашей семьи?», 33% опрошенных ответили, что санкции «не создали никаких проблем», а 45% респондентов считают, что санкционное давление не создает серьезных проблем.

Лишь 3% россиян считают, что западные санкции создали для их жизни «очень серьезные проблемы», а 15% респондентов заявили, что санкционное давление на Россию привело к «довольно серьезным проблемам».

26% россиян сказали социологам, что их «совершенно не беспокоят» политические и экономические санкции Запада в связи с позицией, занятой официальной Москвой по отношению к Украине, а 42% респондентов заявили, что такого рода давление на Россию их «не слишком беспокоит».

Что касается мнения опрошенных о том, как к России относятся на Западе, и соответственно, к странам Запада в России, то удельный вес респондентов, считающих, что в основе такого отношения лежит чувство тревоги, сопоставим. Каждый пятый россиян (21%) считает, что на Западе «с тревогой» относятся к России, и 19% респондентов считают, что в России с тем же чувством относятся к странам Запада.

Согласно опросу, четверть респондентов считает, что Запад испытывает страх перед Россией, тогда как лишь 3% опрошенных полагают, что наша страна «со страхом» смотрит на страны Запада.

Исследование выявило, что, по мнению опрошенных, россияне более спокойно относятся к странам Запада, чем Запад к России. 40% респондентов уверены, что в России к Западу относятся «без особых чувств», и 14% респондентов считают, что страны Запада так же относятся к России.

Как отмечают социологи, более половины россиян считают, что Россия, в той или иной мере, находится в международной изоляции.
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На вопрос, «вы согласны или не согласны с тем, что Россия сейчас находится в международной изоляции», 15% опрошенных ответили «определенно, да» и 41% — «скорее, да».

При этом более трети россиян не склонны считать нынешнюю ситуацию международной изоляцией — 28% ответили «скорее, нет» и 9% «определенно, нет».

Более половины россиян (54%), согласно данным опроса, считают, что России в настоящее время следует «укреплять связи со странами Запада», тогда как 28% респондентов убеждены, что, напротив, следует дистанцироваться.

Опрос был проведен 20—24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

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