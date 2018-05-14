В Челябинске на улице Цвиллинга будет пешеходная зона
В Челябинске на улице Цвиллинга появится пешеходная зона с выходом к реке Миасс через участок на улице Труда, 86, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинске на улице Цвиллинга появится пешеходная зона с выходом к реке Миасс через участок на улице Труда, 86, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Идею общественников поддержали на прошедших общественных слушаниях по благоустройству данной территории. Сейчас эта земля находится в пользовании министерства обороны России, там установлен шлагбаум. На пустыре планируют организовать пешеходную зону.
Проект рекомендовали утвердить мэру Евгению Тефтелеву.