В Башкирии стартует экомарафон-переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево», победители получают призы
УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии с 14 мая стартует
УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии с 14 мая стартует
К участию приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте акции, собрать партию макулатуры весом более 300 кг (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 ненужных, не имеющих ценности книг.
По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг республики. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на сайте акции: вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию.
В случае, если общий результат региона будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы.1 место — Аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, красный дуб, явор и др.). 2 место — участие в «ЭкоКинофестивале». 3 место — установка в одном из дворов, на выбор победителя, уличного спортивного комплекса (турник, брусья, вертикальная лестница).