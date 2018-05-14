В Башкирии стартует экомарафон-переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево», победители получают призы

К участию приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте акции, собрать партию макулатуры весом более 300 кг (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 ненужных, не имеющих ценности книг.

По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг республики. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на сайте акции: вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию.