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10:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана поздравил волейболистов «Зенита» с победой в Лиге чемпионов

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейболистов казанского «Зенита» с победой в пяти турнирах сезона. Торжественный чествование команды прошло в Казанском Кремле.

В этом спортивном сезоне «Зенит-Казань» выиграл все пять турниров, в которых участвовал — чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Минниханов подчеркнул, что вместе с болельщиками очень переживал за команду. «Замечательная победа во вчерашней игре — финал самого престижного клубного турнира Европы. Когда я прилетел, счёт был не в нашу пользу. Молились, старались поддерживать вас», — отметил Минниханов.

Также Президент Татарстана особо выделил победу «Зенита» в национальном чемпионате. «Чемпионами России вы становитесь в 10 раз. Уверенно сражаясь, вы не оставили сопернику ни шанса, победа была красивой и убедительной. Мы верим в вас, вы оправдали доверие болельщиков, привносите в республику победы — они очень важны. Благодаря вам волейбол получает новый испульс развития в республике. Не всем нравятся ваши победы, но мы надеемся, что вы будете радовать нас ими ещё долго», — добавил Минниханов.

В завершении встречи Президент вручил игрокам и тренерам государственный награды Татарстана. В ответ игроки преподнесли Минниханову золотую медаль Лиги чемпионов, мяч с автографами и памятные фотографии.

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