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18:00 (мск), источник: Калининград.Ru

Организаторы пообещали во время игр ЧМ-2018 в Калининграде увеличить число шаттлов на стадион

На матчи ЧМ-2018 в Калининграде увеличат количество шаттлов, которые подвозят болельщиков к стадиону. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.

Источник: Калининград.Ru

На тестовых матчах, по словам чиновника, работали около 80 автобусов. Они возили зрителей по трём маршрутам — от Южного и Северного вокзалов и от перехватывающей парковки на улице Суздальской до стадиона.

С каждым разом растёт число людей, которые почувствовали это удобство. Резервы по транспорту у нас есть, поэтому планируем увеличить количество, — сказал Рольбинов.

Во время третьего тестового матча 12 мая очередь к шаттлам до и после игры растянулась на несколько сотен метров, однако время ожидания посадки в транспорт не превышало 10 минут.

Отметим, что ранее планировалось ввести во время ЧМ-2018 дополнительные маршруты шаттлов. Так, предполагалось организовать перевозки от аэропорта до стадиона и от перехватывающей парковки на фан-зону.

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