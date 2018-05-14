Организаторы пообещали во время игр ЧМ-2018 в Калининграде увеличить число шаттлов на стадион

Источник: Калининград.Ru

На тестовых матчах, по словам чиновника, работали около 80 автобусов. Они возили зрителей по трём маршрутам — от Южного и Северного вокзалов и от перехватывающей парковки на улице Суздальской до стадиона.

С каждым разом растёт число людей, которые почувствовали это удобство. Резервы по транспорту у нас есть, поэтому планируем увеличить количество, — сказал Рольбинов.

Во время третьего тестового матча 12 мая очередь к шаттлам до и после игры растянулась на несколько сотен метров, однако время ожидания посадки в транспорт не превышало 10 минут.