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11:11 (мск), источник: Городской репортер

На фестивале болельщиков во время ЧМ-2018 в Ростове выступит «Каста»

На фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове выступят музыкальные группы «Каста» и IOWA, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя дирекции «Ростов-2018» Павла Гаврикова.

«“Каста” точно подписана. Точно договорились с IOWA. По многим другим артистам еще договариваемся», — цитирует телеканал Павла Гаврикова.

Напомним, что фан-зона ЧМ-2018 расположится на Театральной площади Ростова, во время турнира там будут вести трансляции всех матчей, организуют развлекательную программу. Кроме того, будут оборудованы места отдыха, точки продаж еды и напитков, а также официальной атрибутики. Вход для всех желающих будет свободным. Фан-зона сможет вместить до 22 тысяч человек.

В Ростове пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018, а также один матч 1/8 финала турнира.

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