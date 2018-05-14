На фестивале болельщиков во время ЧМ-2018 в Ростове выступит «Каста»
На фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове выступят музыкальные группы «Каста» и IOWA, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя дирекции «Ростов-2018» Павла Гаврикова.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове выступят музыкальные группы «Каста» и IOWA, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя дирекции «Ростов-2018» Павла Гаврикова.
«“Каста” точно подписана. Точно договорились с IOWA. По многим другим артистам еще договариваемся», — цитирует телеканал Павла Гаврикова.
Напомним, что
В Ростове пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018, а также один матч 1/8 финала турнира.