На фестивале болельщиков во время ЧМ-2018 в Ростове выступит «Каста»

Напомним, что фан-зона ЧМ-2018 расположится на Театральной площади Ростова, во время турнира там будут вести трансляции всех матчей, организуют развлекательную программу. Кроме того, будут оборудованы места отдыха, точки продаж еды и напитков, а также официальной атрибутики. Вход для всех желающих будет свободным. Фан-зона сможет вместить до 22 тысяч человек.