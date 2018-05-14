Болельщиков будут возить из аэропорта Платов на стадион «Ростов-Арена»
Болельщиков, которые прилетят в
Болельщиков, которые прилетят в
По его словам, маршрут шаттлов будет пролегать через левый берег Дона.
«Условия в аэропорту будут нормальные, будут работать большие шаттлы. Их будет ровно столько, сколько нужно для обеспечения перевозок. Мы рассматриваем возможность создания в зоне старого аэропорта транспортного узла, который позволит привезти болельщиков из Платова, а потом, по левому берегу, до стадиона», — сказал Василий Голубев. Глава региона подчеркнул, что надо обеспечить комфортное пребывание гостей во время Мундиаля.
Напомним, территория старого аэропорта будет отведена под перехватывающую парковку. Шаттлы будут работать также оттуда, с привокзальной площади, из СТЦ «Мега», с Фестиваля болельщиков. Всего на маршрутах шаттлов будет задействовать 102 единицы автобусов, с учетом резервного фонда — 128 единиц.