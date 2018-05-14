Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Советник Порошенко: "Мы окружены, защищаться нам нечем"
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Хоккеист сборной России досрочно закончил раскатку команды
Шарапова поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA
Юлию Барановскую без макияжа сравнили с подростком
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Историческая встреча лидеров двух Корей
10:45 (мск), источник: Деловое сообщество

Болельщиков будут возить из аэропорта Платов на стадион «Ростов-Арена»

Болельщиков, которые прилетят в Ростов-на-Дону на игры Чемпионата мира по футболу-2018, будут возить из аэропорта Платов на стадион «Ростов-Арена». Об этом рассказал донской губернатор Василий Голубев.

По его словам, маршрут шаттлов будет пролегать через левый берег Дона.

«Условия в аэропорту будут нормальные, будут работать большие шаттлы. Их будет ровно столько, сколько нужно для обеспечения перевозок. Мы рассматриваем возможность создания в зоне старого аэропорта транспортного узла, который позволит привезти болельщиков из Платова, а потом, по левому берегу, до стадиона», — сказал Василий Голубев. Глава региона подчеркнул, что надо обеспечить комфортное пребывание гостей во время Мундиаля.

Напомним, территория старого аэропорта будет отведена под перехватывающую парковку. Шаттлы будут работать также оттуда, с привокзальной площади, из СТЦ «Мега», с Фестиваля болельщиков. Всего на маршрутах шаттлов будет задействовать 102 единицы автобусов, с учетом резервного фонда — 128 единиц.

Все новости региона
 Сохраняя традиции: «Ростов» продлил победную серию на своем стадионе
С 13 мая и до конца ЧМ-2018 будут изменены схемы двенадцати маршрутов транс
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Дворковича выдвинули кандидатом в совет директоров РЖД
Силуанов рассказал, что будет с налогами
Эксперты: почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить Итоги премьер-лиги сезона-2017/18
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь