Болельщиков будут возить из аэропорта Платов на стадион «Ростов-Арена»

«Условия в аэропорту будут нормальные, будут работать большие шаттлы. Их будет ровно столько, сколько нужно для обеспечения перевозок. Мы рассматриваем возможность создания в зоне старого аэропорта транспортного узла, который позволит привезти болельщиков из Платова, а потом, по левому берегу, до стадиона», — сказал Василий Голубев. Глава региона подчеркнул, что надо обеспечить комфортное пребывание гостей во время Мундиаля.