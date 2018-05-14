Болельщики «Ротора» обвинили руководство клуба виновным в провале ФК
Три четверти болельщиков «Ротор-Волгоград», принявших участие в специальном голосовании, назвали руководство облспорткомитета и клуба виновными в провале команды в сезоне.
Три четверти болельщиков «Ротор-Волгоград», принявших участие в специальном голосовании, назвали руководство облспорткомитета и клуба виновными в провале команды в сезоне.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», накануне в одной из групп в соцсети, посвященных ФК, прошел опрос, в ходе которого 1056 человек заявили, что считают руководство ФК и чиновников причиной плохих выступлений команды. Еще 90 человек обвинили виновным штаб команды, а 241 человек посчитал, что вся ответственность лежит на самих футболистах. 42 участника голосования заявили, что в провале виноваты болельщики, плохо поддерживавшие спортсменов.
«В текущем сезоне через состав “Ротор-Волгоград” прошло 39 спортсменов, большинство из которых высокооплачиваемые воспитанники футбольных школ других регионов. Бюджет клуба при этом считается весьма солидным по меркам ФНЛ, по объемам финансирования он занимает, по оценкам специалистов,
Напомним, «Ротор-Волгоград» заняла в турнирной таблице 17 место из 20. По регламенту ФК должен покинуть лигу, вылетев во Второй дивизион. На днях тренер команды Сергей Павлов заявил на