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12:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Болельщики «Ротора» обвинили руководство клуба виновным в провале ФК

Три четверти болельщиков «Ротор-Волгоград», принявших участие в специальном голосовании, назвали руководство облспорткомитета и клуба виновными в провале команды в сезоне.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», накануне в одной из групп в соцсети, посвященных ФК, прошел опрос, в ходе которого 1056 человек заявили, что считают руководство ФК и чиновников причиной плохих выступлений команды. Еще 90 человек обвинили виновным штаб команды, а 241 человек посчитал, что вся ответственность лежит на самих футболистах. 42 участника голосования заявили, что в провале виноваты болельщики, плохо поддерживавшие спортсменов.

«В текущем сезоне через состав “Ротор-Волгоград” прошло 39 спортсменов, большинство из которых высокооплачиваемые воспитанники футбольных школ других регионов. Бюджет клуба при этом считается весьма солидным по меркам ФНЛ, по объемам финансирования он занимает, по оценкам специалистов, седьмое-восьмое место в лиге», — отмечается в группе, устроившей опрос болельщиков.

Напомним, «Ротор-Волгоград» заняла в турнирной таблице 17 место из 20. По регламенту ФК должен покинуть лигу, вылетев во Второй дивизион. На днях тренер команды Сергей Павлов заявил на пресс-конференции после игры с «Химками», что «Ротор-Волгоград» останется в ФНЛ, так как ему известно, что ряд клубов отказался по разным причинам от участия в первенстве, что позволит его футболистам сохранить «прописку» в лиге.

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