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12:25 (мск), источник: РИАЦ

В Горьковке откроется международная выставка о Сталинградской битве

Историко-просветительская выставка «Сталинград в судьбе Франции», посвященная 75-летию Сталинградской Победы, начнет работу в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького 17 мая.

Источник: РИАЦ

Передвижная экспозиция расскажет о Сталинградской битве, ее роли и значении для французского Движения Сопротивления.

Передвижная выставка «Сталинград в судьбе Франции» стала первым итогом совместной работы авторского коллектива Международного благотворительного фонда «Сталинградская битва» с музеями, архивами и частными лицами России и Франции. Посетители библиотеки смогут увидеть фотографии, архивные документы, свидетельства участников и очевидцев, значительная часть которых никогда не демонстрировалась массовой аудитории. Многие вопросы истории города впервые выносятся на международный уровень обсуждения.

Выставка также расскажет о французских партизанских отрядах, носивших имя «Сталинград», об уроженцах Сталинградской области, воевавших за свободу Франции, о визитах генерала Шарля Де Голля и Франсуа Миттерана в Сталинград и Волгоград, о вручении городу-герою высшей награды Франции — Ордена Почетного легиона. В феврале стенды масштабной историко-просветительской экспозиции будут экспонироваться в крупнейших городах Франции.

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