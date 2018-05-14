В Горьковке откроется международная выставка о Сталинградской битве

Источник: РИАЦ

Передвижная экспозиция расскажет о Сталинградской битве, ее роли и значении для французского Движения Сопротивления.

Передвижная выставка «Сталинград в судьбе Франции» стала первым итогом совместной работы авторского коллектива Международного благотворительного фонда «Сталинградская битва» с музеями, архивами и частными лицами России и Франции. Посетители библиотеки смогут увидеть фотографии, архивные документы, свидетельства участников и очевидцев, значительная часть которых никогда не демонстрировалась массовой аудитории. Многие вопросы истории города впервые выносятся на международный уровень обсуждения.