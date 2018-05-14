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11:26 (мск), источник: Восток Медиа

Крестный ход перекроет движение автобусов в центре Хабаровска

Хабаровская епархия Русской православной церкви проведёт ежегодный Крестный ход. Мероприятие посвящено празднованию Дню славянской письменности и культуры. На время прохождения колонны в центре краевой столицы общественный транспорт изменит маршрут.

Источник: Восток Медиа

Крестный ход пройдёт 20 мая с 12:00 до 13:00 по улице Тургенева от Спасо-Преображенского кафедрального собора на площади Славы до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери на Комсомольской площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На время прохождения колонны приостановят движение маршруты №№ 4, 14, 19, 55, 82 и троллейбус № 1. Для маршрутов №№ 1С, 29П, 34, 56, 83П введут дополнительный остановочный пункт «Управление ДВЖД» на улице Калинина.

Движение с 12:00 до 13:00 изменят следующие маршруты:

— маршрут № 1 Л — с улицы Ленина транспорт следует по улице Запарина до улицы Серышева и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 1С — с улицы Серышева транспорт следует по улице Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 29К — с улицы Ленина транспорт следует по улице Запарина до Амурского бульвара и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 29П — с Амурского бульвара транспорт следует по улице Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 33 — с Уссурийского бульвара транспорт следует по улице Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 34 — в направлении от железнодорожного вокзала следует с улицы Муравьёва-Амурского по улице Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту; в направлении железнодорожного вокзала следует по улице Запарина до улицы Муравьёва-Амурского и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 52 — с улицы Ленина транспорт следует по улице Запарина до улицы Муравьёва-Амурского и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 56 — с улицы Муравьёва-Амурского транспорт следует по улице Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 80 — при движении в сторону площади Славы транспорт следует с улицы Ленина по улице Запарина, Уссурийскому бульвару, с левым поворотом на улицу Калинина, Ленина и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 83 — транспорт следует по улице Запарина до улицы Муравьёва-Амурского и далее по установленному маршруту;.

— маршрут № 83П — транспорт следует по улице Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту.

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