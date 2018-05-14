Названы самые дорогие омские репетиторы

Репетиторы в период подготовки особо востребованы, и выяснилось, по каким предметам особенно популярны.

Как оказалось, россиян больше всего интересуют репетиторы к госэкзамену по английскому языку, на них пришлось 38,5% от всех поисковых запросов на сервисе объявлений «Юла». В тройке лидером оказались репетиторы по математике (34%) и химии (5,8%).

К маю число объявлений значительно уменьшилось в сравнении с сентябрем, когда в основном преподаватели размещали объявления, ведь подготовка к экзаменам, как правило, начинается в это время. Дороже всего занятия с репетитором обходились в декабре 2017 года, а наиболее выгодно: в апреле 2018 — стоимость была в 2,5 раза дешевле.

Самыми затратными оказались занятия по биологии и физике — 425 рублей за час в среднем. На втором месте — иностранные языки, 390 рублей в час, а на третьем — история с часовым тарифом в 370 рублей. Куда доступней омичам обходятся обществознание (310 рублей в час), химия (300 рублей) и география (200 рублей). Часовые занятия по основным предметам — русскому языку и математике — оцениваются в среднем 320 и 240 рублей соответственно.