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10:45 (мск), источник: СуперОмск

Названы самые дорогие омские репетиторы

Для омских выпускников школ скоро наступит тяжелая пора: ЕГЭ.

Репетиторы в период подготовки особо востребованы, и выяснилось, по каким предметам особенно популярны.

Как оказалось, россиян больше всего интересуют репетиторы к госэкзамену по английскому языку, на них пришлось 38,5% от всех поисковых запросов на сервисе объявлений «Юла». В тройке лидером оказались репетиторы по математике (34%) и химии (5,8%).

К маю число объявлений значительно уменьшилось в сравнении с сентябрем, когда в основном преподаватели размещали объявления, ведь подготовка к экзаменам, как правило, начинается в это время. Дороже всего занятия с репетитором обходились в декабре 2017 года, а наиболее выгодно: в апреле 2018 — стоимость была в 2,5 раза дешевле.

Самыми затратными оказались занятия по биологии и физике — 425 рублей за час в среднем. На втором месте — иностранные языки, 390 рублей в час, а на третьем — история с часовым тарифом в 370 рублей. Куда доступней омичам обходятся обществознание (310 рублей в час), химия (300 рублей) и география (200 рублей). Часовые занятия по основным предметам — русскому языку и математике — оцениваются в среднем 320 и 240 рублей соответственно.

В среднем омичи отдают за дополнительные уроки у преподавателей 340 рублей. Наиболее низкие цены предлагают репетиторы в Волгограде — 330 рублей, а самые дорогие в Москве — в среднем 730 рублей за час.

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