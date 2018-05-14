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10:59 (мск), источник: Фонтанка

Wi-Fi на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» появится летом

Бесплатный беспроводной доступ в интернет на новых станциях Невско-Василеостровской линии появится летом 2018 года. Работы начнут в июне.

Источник: РИА "Новости"
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О планах подключения Wi-Fi 14 мая сообщает «Петербургский метрополитен». Сеть построят как на перегонах «Приморская — Новокрестовская» и «Новокрестовская — Беговая», так и в вестибюлях. Всего установят 22 базовые станции и проложат 18 километров кабеля.

В начале декабря завершили установку оборудования для Wi-Fi на всех линиях петербургской подземки в том виде, который они на тот момент имели. Инвестор «Максима Телеком» вложил в аппаратуру и работы порядка 1,3 млрд рублей, при этом еще и платит подземке за аренду ее объектов. Оборудование установлено почти на 1800 вагонах, в тоннелях смонтированы 400 базовых станций.

Напомним, в тестовом режиме станцию метро «Новокрестовская» открыли для пассажиров 13 мая с 10.00 до 19.00, на «Беговую» пока горожан не допускают. 14 мая «Новокрестовская» снова закрыта; предполагается, что на постоянной основе новые станции зеленой линии метро заработают ко Дню города.

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