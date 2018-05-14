Wi-Fi на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» появится летом

О планах подключения Wi-Fi 14 мая сообщает «Петербургский метрополитен». Сеть построят как на перегонах «Приморская — Новокрестовская» и «Новокрестовская — Беговая», так и в вестибюлях. Всего установят 22 базовые станции и проложат 18 километров кабеля.

В начале декабря завершили установку оборудования для Wi-Fi на всех линиях петербургской подземки в том виде, который они на тот момент имели. Инвестор «Максима Телеком» вложил в аппаратуру и работы порядка 1,3 млрд рублей, при этом еще и платит подземке за аренду ее объектов. Оборудование установлено почти на 1800 вагонах, в тоннелях смонтированы 400 базовых станций.