Wi-Fi на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» появится летом
Бесплатный беспроводной доступ в интернет на новых станциях
Бесплатный беспроводной доступ в интернет на новых станциях
О планах подключения
В начале декабря завершили установку оборудования для
Напомним, в тестовом режиме станцию метро «Новокрестовская» открыли для пассажиров 13 мая с 10.00 до 19.00, на «Беговую» пока горожан не допускают. 14 мая «Новокрестовская» снова закрыта; предполагается, что на постоянной основе новые станции зеленой линии метро заработают ко Дню города.