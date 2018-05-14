Китайский пенсионер стал первым безногим альпинистом, покорившим Эверест

«Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взобрался на вершину сегодня в 8.40 по местному времени. Он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с южной стороны», — сообщили агентству в базовом лагере.

До настоящего времени единственным человек с обеими ампутированными ногами, который покорил Эверест, но с тибетской стороны, был новозеландец Марк Инглис. Ему удалось это сделать в 2006 году.

Китайский альпинист получил разрешение на экспедицию от непальских властей после того, того как верховный суд страны разрешил людям с обеими ампутированными конечностями, а также лишенным зрения, подниматься на любые горы выше 6,5 тысячи метров, пишет агентство.

Перед своим восхождением Ся Боюй рассказал журналистам, что это его пятая попытка покорить высочайшую вершину мира.