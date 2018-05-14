Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Как Стриженова, Лопез, Рианна и другие звезды отметили День матери
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Александр Кержаков расстался с женой
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
14:06 (мск), источник: РИА Новости

Китайский пенсионер стал первым безногим альпинистом, покорившим Эверест

Лишенный обеих ног 70-летний китайский альпинист Ся Боюй стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, который добрался до вершины высочайшей горы в мире Эвереста с непальской стороны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала. «Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взобрался на вершину сегодня в 8.

«Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взобрался на вершину сегодня в 8.40 по местному времени. Он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с южной стороны», — сообщили агентству в базовом лагере.

До настоящего времени единственным человек с обеими ампутированными ногами, который покорил Эверест, но с тибетской стороны, был новозеландец Марк Инглис. Ему удалось это сделать в 2006 году.

Китайский альпинист получил разрешение на экспедицию от непальских властей после того, того как верховный суд страны разрешил людям с обеими ампутированными конечностями, а также лишенным зрения, подниматься на любые горы выше 6,5 тысячи метров, пишет агентство.

Перед своим восхождением Ся Боюй рассказал журналистам, что это его пятая попытка покорить высочайшую вершину мира.

Ся Боюй лишился ног из-за обморожения в 1975 году после своей первой неудачной экспедиции на Эверест. Однако неудача не остановила его. Он пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах, но достижению его цели помешали сход лавины, землетрясение и плохие погодные условия.

 Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Cравнение лимузинов Путина и Трампа – это комплекс и стимул для США
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Кудрин принял предложение возглавить Счетную палату
Названы самые популярные российские курорты
Загадочное морское существо вымыло на филиппинский пляж (фото)
Путин и Пашинян провели первую встречу
Почему на Западе обеспокоены перехватами самолетов у границ РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Никогда такого не видели. Российские танки удивили американцев Россия далеко ушла от своих конкурентов в плане разработки робототехнических комплексов.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь