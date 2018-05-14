Девушки наденут порванные в неожиданном месте штаны
Британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах. Об этом сообщает Independent.
Британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах. Об этом сообщает Independent.
«Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», — говорится на официальном сайте ретейлера в описании продукта. Штаны, которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.
«Кто мог такое одобрить?» — удивлялись одни в Twitter.
«Мне кажется, они будут рваться каждый раз, когда ты садишься и встаешь», — заметили другие.
«Они сошли с ума», — заявили третьи.
Рваные джинсы доступны в черном и голубом цветах по цене 33 доллара.
В мае американский