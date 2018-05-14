Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Как Стриженова, Лопез, Рианна и другие звезды отметили День матери
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Юлию Барановскую без макияжа сравнили с подростком
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
15Замуж за принца
12:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушки наденут порванные в неожиданном месте штаны

Британский бренд женской одежды Pretty Little Thing выпустил джинсы, порванные на ягодицах. Об этом сообщает Independent.

«Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», — говорится на официальном сайте ретейлера в описании продукта. Штаны, которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.

«Кто мог такое одобрить?» — удивлялись одни в Twitter.

«Мне кажется, они будут рваться каждый раз, когда ты садишься и встаешь», — заметили другие.

«Они сошли с ума», — заявили третьи.

Рваные джинсы доступны в черном и голубом цветах по цене 33 доллара.

В мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

 Россиянам подготовили новый налог
В Кремле объяснили инцидент с ветераном и охраной Путина
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
СМИ: Кудрин согласился возглавить Счетную палату
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
«Правильный» ремонт жилья поддержат из бюджета
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
Как новые санкции США против Ирана повлияют на мировую экономику
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь