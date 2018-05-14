Девушки наденут порванные в неожиданном месте штаны

«Черные рваные джинсы с высокой талией и протертыми ягодицами», — говорится на официальном сайте ретейлера в описании продукта. Штаны, которые спереди выглядят как обыкновенные зауженные джинсы, вызвали волну возмущения среди покупателей в соцсетях.

«Кто мог такое одобрить?» — удивлялись одни в Twitter.

«Мне кажется, они будут рваться каждый раз, когда ты садишься и встаешь», — заметили другие.

«Они сошли с ума», — заявили третьи.

Рваные джинсы доступны в черном и голубом цветах по цене 33 доллара.