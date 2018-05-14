Башкирия вошла в число регионов-лидеров по долгожителям

Пенсионный фонд России определил регионы-лидеры по количеству долгожителей, сообщает РИА Новости.

Увеличение средней продолжительности жизни — одна из задач, которую президент Владимир Путин поставил в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанном в день инаугурации. Глава государства поручил правительству принять меры, чтобы к 2024 году продолжительность жизни выросла до 78 лет, а к 2030 — до 80.

Читайте также В Минздраве рассказали о задаче увеличить продолжительность жизни россиян

В текущем месяце поздравления Владимира Путина получат 484 долгожителя Башкортостана, отмечающих юбилейные дни рождения: вековой юбилей отметят пять ветеранов, проживающих в Бакалинском, Куюргазинском районах, в городах Благовещенск, Салават, Туймазы, 55 долгожителям исполнится 95 лет, а 424 жителя нашей республики отметят 90-летний юбилей, пояснили в региональном отделении ПФР.

Самым старым пенсионером в России сегодня является жительница Чечни. Ей 128 лет, она родилась 1 июня 1889 года. Сейчас в России проживают 37 человек старше 110 лет, практически все они — жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

По итогам 2017 года средняя продолжительность жизни в России составила 72,6 года, а в Москве она приближается к 80 годам. При этом в стране насчитывается более семи тысяч человек, преодолевших рубеж столетия.