Поселок Верхняя Ельшанка в Волгограде останется без воды с 15 мая

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», воду отключат на улицах Амурской, Бирюзовой, Бодрой, Ежевичной, Коневского, Лунной, Тбилисской и не только. Полный список можно найти здесь .

Ограничение будет связано с установкой межрайонного прибора учета водоснабжения. Добавим, для местных жителей будет дополнительно организован подвоз воды. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и не только можно узнать по телефону контакт-центра 99−67−96.