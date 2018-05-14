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17:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

Поселок Верхняя Ельшанка в Волгограде останется без воды с 15 мая

Жители поселка Верхняя Ельшанка в Советском районе Волгограда останутся без холодной воды с 09:00 15 мая до 00:00 16 мая.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», воду отключат на улицах Амурской, Бирюзовой, Бодрой, Ежевичной, Коневского, Лунной, Тбилисской и не только. Полный список можно найти здесь.

Ограничение будет связано с установкой межрайонного прибора учета водоснабжения. Добавим, для местных жителей будет дополнительно организован подвоз воды. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и не только можно узнать по телефону контакт-центра 99−67−96.

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