Школьные уроки физкультуры будут проходить в ФОКах Нижегородской области
Школам разрешили бесплатно пользоваться имуществом ФОКов.
Школам разрешили бесплатно пользоваться имуществом ФОКов.
Далеко не каждая школа в Нижегородской области может похвастаться хорошим спортивным залом и наличием необходимого для занятий инвентаря. Региональные чиновники нашли выход из этой ситуации. Они не стали строить новые школы, ремонтировать спортзалы и оснащать их инвентарем. Вместо этого министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области разрешило школам бесплатно пользоваться имуществом близлежащих ФОКов. Соответствующие поправки были внесены в региональный закон.
— Предпосылкой принятия закона стало внушительное количество обращений от руководства школ о нехватке помещений для занятий спортом, — прокомментировал министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов. — Использование ФОКов позволит устранить данную проблему и привлечь к занятиям физкультурой максимально возможное количество учащихся.
Таким образом, начиная с 14 мая, региональные школы могут проводить уроки физкультуры в ФОКах, не оплачивая аренду.