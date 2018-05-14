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10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьные уроки физкультуры будут проходить в ФОКах Нижегородской области

Школам разрешили бесплатно пользоваться имуществом ФОКов.

Далеко не каждая школа в Нижегородской области может похвастаться хорошим спортивным залом и наличием необходимого для занятий инвентаря. Региональные чиновники нашли выход из этой ситуации. Они не стали строить новые школы, ремонтировать спортзалы и оснащать их инвентарем. Вместо этого министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области разрешило школам бесплатно пользоваться имуществом близлежащих ФОКов. Соответствующие поправки были внесены в региональный закон.

— Предпосылкой принятия закона стало внушительное количество обращений от руководства школ о нехватке помещений для занятий спортом, — прокомментировал министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов. — Использование ФОКов позволит устранить данную проблему и привлечь к занятиям физкультурой максимально возможное количество учащихся.

Таким образом, начиная с 14 мая, региональные школы могут проводить уроки физкультуры в ФОКах, не оплачивая аренду.

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