Школьные уроки физкультуры будут проходить в ФОКах Нижегородской области

Далеко не каждая школа в Нижегородской области может похвастаться хорошим спортивным залом и наличием необходимого для занятий инвентаря. Региональные чиновники нашли выход из этой ситуации. Они не стали строить новые школы, ремонтировать спортзалы и оснащать их инвентарем. Вместо этого министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области разрешило школам бесплатно пользоваться имуществом близлежащих ФОКов. Соответствующие поправки были внесены в региональный закон.