«Спящий режим». Продукты и напитки, которые отнимают нашу энергию

Еда помогает нам взбодриться и почувствовать себя лучше, но есть ряд продуктов и напитков, употребление которых дает обратный эффект — и вот вы уже не порхаете как бабочка, а мечтаете лечь на диван. От чего стоит отказаться, чтобы вернуть бодрость, рассказывает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

Пакетированные чаи.

Во-первых, в них много танина. На сегодняшний день изучены далеко не все эффекты, которые оказывает данное химическое вещество на организм. С одной стороны, оно влияет на вкус и аромат чая, активизирует вкусовые рецепторы, с другой — выступает как стимулятор и, взаимодействуя с кофеином чая (в нем его гораздо меньше, чем в кофе), обладает сосудосуживающим действием. В зависимости от генетики кто-то переносит танин нормально, а у кого-то он может даже провоцировать учащенное сердцебиение.

Во-вторых, пакетированные чаи, как правило, это чаи низкой категории, там могут быть чайные красители, которые не прибавляют здоровья, а наоборот загружают печень. И не забывайте, что в целом чай оказывает мочегонный эффект.

Кофе.

Кофеин обладает сосудосуживающим, спазматическим действием. В некотором роде он ускоряет работу организма, заставляет сердце биться быстрее, но после этого, как правило, идет откат назад, и вы можете почувствовать упадок сил. Есть даже так такой термин «эффект дальнобойщика», когда после употребления кофе через какое-то время человеку снова требуется стимуляция, т.е. очередная чашка тонизирующего напитка. Так же кофе обезвоживает организм, что, безусловно, негативно сказывается на самочувствии.

Газировка.

Увы, в обожаемых многими газировках содержится много сахара и сомнительных вкусовых добавок: красителей, ароматизаторов, консервантов, т.е. всякого рода химии. Естественно, они оказывают неоднозначное воздействие на организм. Возможно, от одной порции вред не так и велик. Но систематическое употребление не несет ничего хорошего — вам гарантировано формирование зависимости и нагрузки на почки и печень.

Мучные изделия.

Это простые углеводы, обычно с большим количеством жира. Если вы посмотрите состав практически любого мучного изделия, то найдете там пшеничную муку, сахар, растительное или сливочное масло — в лучшем случае, а в худшем — пальмовое или его аналоги. Подобная комбинация создает эффект «тяжёлой еды», что обеспечивает долгое переваривание, в процессе которого используется много внутренних сил и энергии организма. В такой еде нет витаминов, содержатся мизерные дозы микроэлементов, зато калорийность очень большая.

Готовые завтраки.

Подобные продукты обладают высоким гликемическим индексом, их употребление стимулирует выброс сахара в организм, что обеспечивает нагрузку на поджелудочную железу. Сначала происходит резкий подъем сахара в крови, потом точно такой же спад. Чтобы скомпенсировать избыток глюкозы, вырабатываются гормоны, способные это сделать, например, глюкагон и глюкогортикоиды, но их количество может быть избыточным, в итоге образуется гипогликемическая яма.

После приема готовых завтраков мы рассчитываем на то, что как минимум, половину дня будем обеспеченны энергией, однако получаем обратный эффект. Упадок сил проходит только после нормализации уровня сахара в крови.

Алкоголь.