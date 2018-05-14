Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Мама Криштиану Роналду страдает от негатива в адрес сына
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
11:13 (мск), источник: Газета.Ру

Коллега Бориса Клюева рассказал о его онкологическом заболевании

Коллега актера Бориса Клюева, режиссер Владимир Бейлис, подтвердил, что Клюев болен онкологическим заболеванием.

Источник: РИА "Новости"

В эфире программы «Ты не поверишь!» Бейлис рассказал, что у Клюева рак легких. «Никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало», — поделился Бейлис.

Соседи артиста сообщили, что он проживает на даче. По словам Бейлиса, Клюев проходит курсы химиотерапии и пока не собирается бросать работу в театре и кино, выходит на сцену несмотря на то, что болезнь этому не способствует.

В конце апреля Борис Клюев сам рассказал о том, что у него тяжелая болезнь легких.

Борис Клюев дебютировал в кино в 1968 году. Среди его самых известных ролей — граф Рошфор в фильмах Георгия Юнгвальд-Хилькевича про Д’Артаньяна и мушкетеров, Майкрофт Холмс в фильме Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Николай Петрович Воронин в сериале «Воронины».

Все новости региона
 Россияне рассказали об оптимальном пенсионном возрасте
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Силуанов рассказал, что будет с налогами
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
СМИ: Бастрыкин может уйти из СК в Конституционный суд
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить Итоги премьер-лиги сезона-2017/18
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь