Министр спорта Ростовской области объяснил, почему ФК «Ростов» не получил лицензию

«Также футбольному клубу было отказано в выдаче Лицензии УЕФА на спортивный сезон 2018/2019» , — говорится в сообщении.

В соответствии с правилами РФС, у клубов есть возможность подать апелляционные жалобы.

Как сообщил «Ъ-Юг» министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, ФК «Ростов» не получил лицензию на новый сезон из-за перехода на стадион «Ростов-Арена». По словам господина Аракеляна, в РФС знали, что клуб будет тренироваться в новом месте и ждали перехода.

«Сейчас готовятся все документы, в ближайшее время мы решим эту проблему и получим лицензию», — пояснил чиновник.

Кроме того, минспорта рассказал, что все долги ФК «Ростов» планирует погасить до начала нового сезона.

Также журналисты «Ъ-Юг» в течение часа пытались связаться с президентом ФК «Ростов» Арташесом Арутюнянцем, но он на связь не выходил.