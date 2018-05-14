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11:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Министр спорта Ростовской области объяснил, почему ФК «Ростов» не получил лицензию

По итогам заседания комиссии российского футбольного союза, ФК «Ростов» отказали в выдаче лицензии РФС из-за невыполнения обязательных критериев, — сообщает пресс-служба ведомства.

«Также футбольному клубу было отказано в выдаче Лицензии УЕФА на спортивный сезон 2018/2019» , — говорится в сообщении.

В соответствии с правилами РФС, у клубов есть возможность подать апелляционные жалобы.

Как сообщил «Ъ-Юг» министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, ФК «Ростов» не получил лицензию на новый сезон из-за перехода на стадион «Ростов-Арена». По словам господина Аракеляна, в РФС знали, что клуб будет тренироваться в новом месте и ждали перехода.

«Сейчас готовятся все документы, в ближайшее время мы решим эту проблему и получим лицензию», — пояснил чиновник.

Кроме того, минспорта рассказал, что все долги ФК «Ростов» планирует погасить до начала нового сезона.

Также журналисты «Ъ-Юг» в течение часа пытались связаться с президентом ФК «Ростов» Арташесом Арутюнянцем, но он на связь не выходил.

Как ранее писал «Ъ-Юг», арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск НКО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» к футбольному клубу «Ростов», это следует из картотеки дел арбитражного суда. В 2015 году Фонд и ТНС энерго Ростов-на-Дону заключили договор цессии: ресурсоснабжающая организация уступила «Фонду поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» свои требования к ФК «Ростов» на 155 млн руб.

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