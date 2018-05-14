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11:00 (мск), источник: Pro Город Самара

В среду в Самаре изменится схема движения общественного транспорта

Это связано с проведением третьего тестового матча на «Самара Арене».

В среду, 16 мая, на стадионе «Самара Арена» состоится третий тестовый матч. В 18:00 там встретятся «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка. Проход на территорию стадиона начнется с 15:00, сообщает пресс-служба ФК «Крылья Советов».

В день проведения матча с 7:00 до 23:00 на дорогах вблизи «Самара Арены» будет запрещена остановка транспорта. Речь идет о следующих участках дорог: Волжское шоссе, улицы Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 2-й стадионная, Проезды №№ 2, 8, 10.

Пройти к стадиону можно будет со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионной, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Перейти улицу Арена 2018 можно по подземному пешеходному переходу. Проход со стороны улиц Дальней и Ташкентской будет закрыт.

Парковка для зрителей возле стадиона действовать не будет. Оставить свои машины можно будет на парковках у ТЦ «Амбар» (оттуда будут ходить шаттлы S3), у ТЦ «Мега» (оттуда будут ходить шаттлы S2). Также будет доступна стоянка перед Аквапарком на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. До стадиона оттуда можно дойти по тротуарам вдоль Волжского шоссе и улицы Арена 2018, а также по Московскому шоссе (от «Мерседес-центра»).

Специальные шаттлы и трамваи будут ходить с 14:00 до 23:00. Напомним, они будут делать следующие остановки: Ж/Д вокзал, ул. Красноармейская/Галактионовская, ул. Полевая/пр. Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна, Стадион. Интервал движения трамвая — 5 минут.

Болельщики тольяттинской «Лады» смогут добраться до Самары на электричке «Жигулевское море — Ж/Д вокзал».

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