«Меня изначально решили предать публичной порке»: блогер Соломин-TramEkb вышел из-под ареста

Наказание мужчина отбывал за неуплату алиментов несовершеннолетнему сыну. После выхода из мест заключения блогер написал на своей страничке в соцсетях: «Прочитал за 10 дней биографию династии Чемберленов. Ничего необычного».

В разговоре с ЕАН Иван рассказал о скандальной истории, героем которой он стал.

— Иван, как можете прокомментировать случившееся?

— Когда в СМИ вышла первая новость, мне звонили знакомые и друзья, им я все рассказал, и этого достаточно. Из журналистов мало кто позвонил. Да и информповода никакого не было, я ничем не отличаюсь от большинства других людей, оказавшихся в подобном положении, а общей ситуации никто не знает.

Кому приятно, когда про тебя пишут, что тебя закрыли в спецприемнике по интимной теме? Это личная история.

— Но пресс-релиз о вашем задержании разослали судебные приставы…

— Еще и пресс-релиз был? Я не читал. И думаю, ситуация не близка к его тексту. Вообще я предлагал приставам несколько вариантов решения вопроса, но, видимо, они изначально приняли решение отправить меня под арест и предать публичной порке. Решать вопрос иначе у них, видимо, не было желания.

— Будете ли предъявлять им претензию по поводу распространения информации о вашем аресте?

— Претензию нужно было подавать в течение 10 дней, но все это время я находился в весьма ограниченных условиях, и у меня не было возможности связываться с адвокатом.

— А сейчас этого сделать уже нельзя, учитывая, что вы находились в стесненных условиях?

— Сейчас уже нет.

Своими планами по решению возникшей ситуации Иван не поделился.