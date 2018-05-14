«Меня изначально решили предать публичной порке»: блогер Соломин-TramEkb вышел из-под ареста
Екатеринбургского блогера, известного как TramEkb, Ивана Соломина выпустили
Екатеринбургского блогера, известного как TramEkb, Ивана Соломина выпустили
Наказание мужчина отбывал за неуплату алиментов несовершеннолетнему сыну. После выхода из мест заключения блогер написал на своей страничке в соцсетях: «Прочитал за 10 дней биографию династии Чемберленов. Ничего необычного».
В разговоре с ЕАН Иван рассказал о скандальной истории, героем которой он стал.
— Иван, как можете прокомментировать случившееся?
— Когда в СМИ вышла первая новость, мне звонили знакомые и друзья, им я все рассказал, и этого достаточно. Из журналистов мало кто позвонил. Да и информповода никакого не было, я ничем не отличаюсь от большинства других людей, оказавшихся в подобном положении, а общей ситуации никто не знает.
Кому приятно, когда про тебя пишут, что тебя закрыли в спецприемнике по интимной теме? Это личная история.
— Но
— Еще и
— Будете ли предъявлять им претензию по поводу распространения информации о вашем аресте?
— Претензию нужно было подавать в течение 10 дней, но все это время я находился в весьма ограниченных условиях, и у меня не было возможности связываться с адвокатом.
— А сейчас этого сделать уже нельзя, учитывая, что вы находились в стесненных условиях?
— Сейчас уже нет.
Своими планами по решению возникшей ситуации Иван не поделился.
Напомним, по данным судебных приставов, блогер задолжал своему сыну почти 373 тыс. рублей.