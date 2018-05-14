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11:27 (мск), источник: ЕАН

«Меня изначально решили предать публичной порке»: блогер Соломин-TramEkb вышел из-под ареста

Екатеринбургского блогера, известного как TramEkb, Ивана Соломина выпустили из-под ареста.

Наказание мужчина отбывал за неуплату алиментов несовершеннолетнему сыну. После выхода из мест заключения блогер написал на своей страничке в соцсетях: «Прочитал за 10 дней биографию династии Чемберленов. Ничего необычного».

В разговоре с ЕАН Иван рассказал о скандальной истории, героем которой он стал.

 — Иван, как можете прокомментировать случившееся?

— Когда в СМИ вышла первая новость, мне звонили знакомые и друзья, им я все рассказал, и этого достаточно. Из журналистов мало кто позвонил. Да и информповода никакого не было, я ничем не отличаюсь от большинства других людей, оказавшихся в подобном положении, а общей ситуации никто не знает.

Кому приятно, когда про тебя пишут, что тебя закрыли в спецприемнике по интимной теме? Это личная история.

 — Но пресс-релиз о вашем задержании разослали судебные приставы…

— Еще и пресс-релиз был? Я не читал. И думаю, ситуация не близка к его тексту. Вообще я предлагал приставам несколько вариантов решения вопроса, но, видимо, они изначально приняли решение отправить меня под арест и предать публичной порке. Решать вопрос иначе у них, видимо, не было желания.

 — Будете ли предъявлять им претензию по поводу распространения информации о вашем аресте?

— Претензию нужно было подавать в течение 10 дней, но все это время я находился в весьма ограниченных условиях, и у меня не было возможности связываться с адвокатом.

 — А сейчас этого сделать уже нельзя, учитывая, что вы находились в стесненных условиях?

— Сейчас уже нет.

Своими планами по решению возникшей ситуации Иван не поделился.

Напомним, по данным судебных приставов, блогер задолжал своему сыну почти 373 тыс. рублей.

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