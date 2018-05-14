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11:24 (мск), источник: Nakanune.ru

У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба

Радиолюбитель Валентин Дегтерёв из Нижнего Тагила сообщил о том, что 13 мая около могилы туриста знаменитой группы Дятлова Семёна Золотарёва были найдены кости, включая большой фрагмент ребра, и куски гроба.

Могила находится в Екатеринбурге на Ивановском кладбище. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

«Как я и обещал, провел там косметический ремонт. Памятник укрепил, теперь он стоит надежно, не шатается. В процессе работы по ремонту нашел на земле, рядом с могилой, некоторое количество костей, куски темной древесины (части гроба), а также большой фрагмент ребра. Ребро чистое, со следами спила. Скорее всего, его “использовали” для процедуры ДНК, а эту часть потом просто швырнули на землю, поленившись похоронить её снова», — считает мужчина.

По его словам, кости валялись под ногами посетителей кладбища. Дегтерёв собрал всё в один пакет и планирует в дальнейшем захоронить или же показать следователю. Все работы он проводил при свидетелях.

«Могилу, после эксгумации от 12 апреля, очень плохо зарыли. Она сильно провалилась», — добавил радиолюбитель.

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