У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба

Могила находится в Екатеринбурге на Ивановском кладбище. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

«Как я и обещал, провел там косметический ремонт. Памятник укрепил, теперь он стоит надежно, не шатается. В процессе работы по ремонту нашел на земле, рядом с могилой, некоторое количество костей, куски темной древесины (части гроба), а также большой фрагмент ребра. Ребро чистое, со следами спила. Скорее всего, его “использовали” для процедуры ДНК, а эту часть потом просто швырнули на землю, поленившись похоронить её снова», — считает мужчина.

По его словам, кости валялись под ногами посетителей кладбища. Дегтерёв собрал всё в один пакет и планирует в дальнейшем захоронить или же показать следователю. Все работы он проводил при свидетелях.