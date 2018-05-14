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11:18 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинской области не хватает медиков

Острая нехватка специалистов наблюдается в Челябинске, Магнитогорске и Копейске.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области спрос на медицинских работников с начала 2018 года увеличился на 29% — острая нехватка специалистов наблюдается в Челябинске, Магнитогорске и Копейске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Как выяснили аналитики портала по поиску работы, конкуренция среди медиков составляет 1,5 резюме на предложение, а нормой для рынка труда считается соотношение 4−5 резюме на вакансию. Наиболее востребованными специалистами являются лечащие врачи (35%), младший и средний медперсонал (28%), специалисты по клиническим исследованиям (20%). Меньше всего вакансий в данной отрасли для психологов и логопедов (1%).

Среднее вознаграждение, которое предлагают работодатели в Челябинской области для младшего и среднего медперсонала, составляет 25 тыс., среднее ожидание соискателей — 30 тыс. рублей.

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