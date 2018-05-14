Челябинской области не хватает медиков

В Челябинской области спрос на медицинских работников с начала 2018 года увеличился на 29% — острая нехватка специалистов наблюдается в Челябинске, Магнитогорске и Копейске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Как выяснили аналитики портала по поиску работы, конкуренция среди медиков составляет 1,5 резюме на предложение, а нормой для рынка труда считается соотношение 4−5 резюме на вакансию. Наиболее востребованными специалистами являются лечащие врачи (35%), младший и средний медперсонал (28%), специалисты по клиническим исследованиям (20%). Меньше всего вакансий в данной отрасли для психологов и логопедов (1%).