В сети появился фильм о невероятной красоте Зюраткуля

Это очень атмосферное видео о гармонии природы и человека. Фильм показывает все краски и пейзажи парка, а съемки с высоты добавляют ощущения свободы и полета. Автор захватывающей короткометражки Даниил Северенчук опубликовал ее в интернете буквально на днях. Но уже понятно, что работа пришлась по душе пользователям — в комментариях делятся, что при просмотре бегут мурашки, а энергетика места передается даже через экран.