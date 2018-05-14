Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Как Стриженова, Лопез, Рианна и другие звезды отметили День матери
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Образ дня: Вера Брежнева в роскошном платье Versace в Каннах
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Сделать деньги
11:16 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В сети появился фильм о невероятной красоте Зюраткуля

Атмосферное видео о гармонии природы и человека. Фильм «Зюраткуль» о невероятной красоте Челябинской области можно увидеть в интернете, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Это очень атмосферное видео о гармонии природы и человека. Фильм показывает все краски и пейзажи парка, а съемки с высоты добавляют ощущения свободы и полета. Автор захватывающей короткометражки Даниил Северенчук опубликовал ее в интернете буквально на днях. Но уже понятно, что работа пришлась по душе пользователям — в комментариях делятся, что при просмотре бегут мурашки, а энергетика места передается даже через экран.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Звезду "Каменской" и "Марша Турецкого" похоронили в Москве
В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
В ГД внесен проект о наказании за исполнение санкций против РФ
Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа
Силуанов рассказал, что будет с налогами
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
СМИ: Бастрыкин может уйти из СК в Конституционный суд
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
4 года — 4 чемпиона. За что чемпионат России можно любить Итоги премьер-лиги сезона-2017/18
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь