Ростовские чиновники рассказали, как будет выглядеть Театральная площадь в дни ЧМ-2018
Ростовские чиновники рассказали, как будет выглядеть Театральная площадь в дни ЧМ-2018. Известно, что ее официально закрыли с субботы, 13 мая, на три месяца.
Ростовские чиновники рассказали, как будет выглядеть Театральная площадь в дни ЧМ-2018. Известно, что ее официально закрыли с субботы, 13 мая, на три месяца.
Как рассказали в мэрии донской столицы, на Театральной площади во время ЧМ-2018 пройдет Фестиваль болельщиков, а эта территория станет центром притяжения туристов и местом показа всех матчей Кубка мира.
— На площадке будут представлены трансляция всех матчей ЧМ на гигантских экранах, а до и после — развлекательная программа на сцене для болельщиков, — добавили чиновники. — Здесь же будут места отдыха и развлечений, продажа еды и напитков, официальной атрибутики, а также в течение дня организуют спортивные развлекательные мероприятия. Вход для всех желающих будет бесплатным.
К слову, площадь может вместить до 22 тысяч человек. А пока в администрации города напомнили, что до середины августа там будет прекращено движение транспорта. Это же касается проспекта Театрального — на участке от улицы Социалистическая до Большой Садовой, а также улицы Советская — на участке от улицы Каяни до переулка Краснофлотского.