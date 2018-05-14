Ростовские чиновники рассказали, как будет выглядеть Театральная площадь в дни ЧМ-2018

Как рассказали в мэрии донской столицы, на Театральной площади во время ЧМ-2018 пройдет Фестиваль болельщиков, а эта территория станет центром притяжения туристов и местом показа всех матчей Кубка мира.

— На площадке будут представлены трансляция всех матчей ЧМ на гигантских экранах, а до и после — развлекательная программа на сцене для болельщиков, — добавили чиновники. — Здесь же будут места отдыха и развлечений, продажа еды и напитков, официальной атрибутики, а также в течение дня организуют спортивные развлекательные мероприятия. Вход для всех желающих будет бесплатным.