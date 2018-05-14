На развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют съезды
На КАД в Петербурге продолжают перекрывать съезды. Работы ведутся по ночам.
На КАД в Петербурге продолжают перекрывать съезды. Работы ведутся по ночам.
Как сообщает 14 мая
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Эти меры вводятся в связи с необходимостью восстановления технических средств организации дорожного движения. Генеральным подрядчиком работ выступает ООО СПК «Зелёный город».
Водителей предупредят временные дорожные знаки и световая сигнализация, место ремонта оградят водоналивными барьерами.