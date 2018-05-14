На развязке КАД с Таллинским шоссе перекроют съезды

Как сообщает 14 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на развязке с Таллинским шоссе с 23 часов 14 мая до 6 часов утра 15 мая, то есть на семь часов, будут полностью перекрыты три съезда:

въезд на КАД из Санкт-Петербурга с Таллинского шоссе на внешнее кольцо; въезд на КАД из Санкт-Петербурга с Таллинского шоссе на внутреннее кольцо; съезд с Таллинского на Волхонское шоссе по направлению в Пушкин.

Эти меры вводятся в связи с необходимостью восстановления технических средств организации дорожного движения. Генеральным подрядчиком работ выступает ООО СПК «Зелёный город».