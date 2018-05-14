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12:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже продолжается благоустройство сквера Калашникова

На детской площадке смонтировали карусели и песочницу в военном стиле.

Источник: Комсомольская правда

Сквер имени М. Т. Калашникова, оформленный в военно-патриотическом стиле, полюбился местным жителям, а игровая площадка — ребятне. Горожане с удовольствием прилагают личные усилия для благоустройства места отдыха. Например, в минувшие выходные за счет спонсорских средств на детской площадке установили карусель, качели, песочницу и балансир. Оформленные в едином стиле они дополнили установленные ранее детские качалки в виде танков и самолетов.

— Современные темпы развития Ленинского района вызывают у предпринимателей естественный благородный порыв к участию в формировании комфортной городской среды, — отметил Денис Давыдов, один из главных партнеров управы в благоустройстве сквера.

Работы в сквере продолжаются. В ближайшее время в нем уложат новую тротуарную плитку. Завершить благоустройство обещают в августе этого года.

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