В Воронеже продолжается благоустройство сквера Калашникова
На детской площадке смонтировали карусели и песочницу в военном стиле.
На детской площадке смонтировали карусели и песочницу в военном стиле.
Сквер имени М. Т. Калашникова, оформленный в
— Современные темпы развития Ленинского района вызывают у предпринимателей естественный благородный порыв к участию в формировании комфортной городской среды, — отметил Денис Давыдов, один из главных партнеров управы в благоустройстве сквера.
Работы в сквере продолжаются. В ближайшее время в нем уложат новую тротуарную плитку. Завершить благоустройство обещают в августе этого года.