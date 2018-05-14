В Воронеже продолжается благоустройство сквера Калашникова

Сквер имени М. Т. Калашникова, оформленный в военно-патриотическом стиле, полюбился местным жителям, а игровая площадка — ребятне. Горожане с удовольствием прилагают личные усилия для благоустройства места отдыха. Например, в минувшие выходные за счет спонсорских средств на детской площадке установили карусель, качели, песочницу и балансир. Оформленные в едином стиле они дополнили установленные ранее детские качалки в виде танков и самолетов.