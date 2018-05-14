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12:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области открыли скульптуру «Ева и Адам с райским яблоком»

Композицию выполнил скульптор Юрий Астапченко.

Источник: РИА "Воронеж"

Скульптурную композицию «Ева и Адам с райским яблоком» открыли в поселке Центрального отделения совхоза Острогожский в субботу, 12 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил автор идеи Николай Гапоненко в понедельник, 14 мая.

Скульптуру установили в центре поселка. Ее выполнил воронежский скульптор Юрий Астапченко при помощи художника Евгения Щеглова. На выполнение работы ушел год. Скульптуру отлили из бронзы на Смоленском заводе.

— В 30-х годах во время раскопок археологи выяснили, что на территории местного садового питомника находилась одна из самых древних стоянок человека. Не исключено, что именно здесь жили библейские прародители. К тому же, в этих краях росли самые большие плантации диких яблок, — рассказал Николай Гапоненко.

Проект финансировало местное предприятие.

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