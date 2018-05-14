«Валли» на Марсе: что NASA ищет в почве Красной планеты
Что уникального можно найти на Марсе после десятилетий исследований и зачем ученые собираются бурить поверхность планеты?
Что уникального можно найти на Марсе после десятилетий исследований и зачем ученые собираются бурить поверхность планеты?
NASA запустило к Марсу аппарат InSight — первого робота, способного проводить буровые работы на Красной планете. Новый глава агентства Джеймс Брайденстайн охарактеризовал новую миссию как «экстраординарную», но так ли уникален аппарат на фоне успешных роверов Opportunity и Curiosity, а также орбитальных зондов?
Первые попытки добраться на Красную планету начались еще в самом начале 1960 года, еще до запуска в космос первого человека Юрий Гагарина. Долгий путь к Марсу начался 10 октября 1960 года с запуском с «Байконура» советской автоматической межпланетной станции «Марс». Запуск закончился неудачей
Неудачи сопутствовали и американцам: первый аппарат NASA, готовый устремиться к Марсу, Mariner‑3, был выведен на нерасчетную траекторию и не смог добраться до цели.
Удачными были аппараты Mariner-4, Mariner-6 и Mariner-7 — в период с 1965 по 1969 они приблизились к Марсу на дистанцию в несколько тысяч километров, передав на Землю информацию о температуре на поверхности четвертой планеты, сведения о ее атмосфере, а также первые фотографии Марса с максимально близкой на тот момент точки.
27 ноября 1971 года советский аппарат «Марс-2», успешно добравшись до пункта назначения, не смог выполнить мягкую посадку и разбился о поверхность планеты. Это был первый искусственный объект с Земли, оказавшийся на поверхности Красной планеты, вскоре за которым, 2 декабря 1971, также советский, «Марс-3» успешно приземлился на поверхность Марса, смог впервые передать видеосигнал и произвести измерения температуры и параметров атмосферы планеты. Увы, передача прервалась вскоре после приземления. Но с этого момента начался отсчет эпохи исследования Марса аппаратами, находящимися непосредственно на его поверхности: в 1976 году NASA также посадила на Марс аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2» — аппараты изучили состав марсианского грунта.
Аппарат был оборудован приборами для измерения скорости ветра и магнитного поля, и, помимо всего прочего, «выпустил» на поверхность планеты первый
В 2012 году на Марсе приступил к работе аппарат Curiosity, на разработку, доставку и поддержание которого NASA потратила $2,5 млрд. Это один из самых амбициозных проектов американского агентства — задачей самого большого марсохода является поиск ответа на вопрос о возможной жизни на Марсе и, следовательно, изучения всех необходимых для этого условий. Аппарат способен самостоятельно брать образцы почвы и проводить их анализ. Кроме того, ровер может просверлить небольшое отверстие в породе, чтобы изучить ее состав и происхождение.
Новый исследовательский аппарат InSight, вопреки своего рода «моде», не является ровером — у робота нет колес и он не будет бороздить марсианские просторы, но аппарату есть, что предложить ученым на Земле.
Ключевая задача миссии — изучение самой планеты, благодаря чему ученые смогут понять процесс формирования планет Земного типа.
Предыдущие миссии к Марсу исследовали его поверхность, изучая каньоны, вулканы, горы и почву. Но чтобы понять, как формировалась планета, нужно проводить исследования под ее поверхностью, — отмечают в NASA.
Также результаты исследований позволят ученым сделать выводы относительно ядра и мантии Красной планеты. возможно, что закономерности формирования планет можно будет распространить и на другие планеты земной группы (к которым относится Марс) и мы больше узнаем про внутреннее строение нашей Земли.
Также миссия InSight также станет первой, в ходе которой на орбиту Марса будут выведены два кубсата (искусственные сверхмалые спутники): «Валли» и «Ева». В рамках эксперимента NASA попробует использовать аппараты, названные в честь героев популярного мультфильма, для передачи данных с InSight на Землю в момент его спуска на Марс.
Администрация президента США не раз обещала всестороннюю поддержку проектам агентства, а сам Трамп подписал Директиву о космической политике, которая определяет новые масштабные задачи NASA: в частности, миссии к Луне, Марсу. Но при этом он выбрал на пост руководителя агентства очень противоречивую фигуру.
При этом Брайденстайн умолчал, насколько ему лично необходим успех миссии к Марсу, чтобы доказать свою способность управлять агентством. Его первый шагом, после прихода к рулю в прошлом месяце, стало закрытие программы запуска лунного ровера в 2020 году. Поэтому, если Брайденстайн не сможет реализовать задачи по изучению Марса, встать на его защиту будет просто некому, и организация может снова оказаться в положении, когда ей руководит исполняющий обязанности директора.
А формальный глава организации нужен, как никогда: NASA активно разрабатывает новую