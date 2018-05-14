«Валли» на Марсе: что NASA ищет в почве Красной планеты

Источник: NASA

NASA запустило к Марсу аппарат InSight — первого робота, способного проводить буровые работы на Красной планете. Новый глава агентства Джеймс Брайденстайн охарактеризовал новую миссию как «экстраординарную», но так ли уникален аппарат на фоне успешных роверов Opportunity и Curiosity, а также орбитальных зондов?

Знаковые предшественники

Первые попытки добраться на Красную планету начались еще в самом начале 1960 года, еще до запуска в космос первого человека Юрий Гагарина. Долгий путь к Марсу начался 10 октября 1960 года с запуском с «Байконура» советской автоматической межпланетной станции «Марс». Запуск закончился неудачей из-за аварии ракеты носителя — аппарат не смог выйти даже на орбиту Земли. Последующие четыре попытки СССР также обернулись провалом.

Неудачи сопутствовали и американцам: первый аппарат NASA, готовый устремиться к Марсу, Mariner‑3, был выведен на нерасчетную траекторию и не смог добраться до цели.

Удачными были аппараты Mariner-4, Mariner-6 и Mariner-7 — в период с 1965 по 1969 они приблизились к Марсу на дистанцию в несколько тысяч километров, передав на Землю информацию о температуре на поверхности четвертой планеты, сведения о ее атмосфере, а также первые фотографии Марса с максимально близкой на тот момент точки.

Дальнейшие неудачные попытки СССР и США выиграть гонку за право первым посадить аппарат на планету завершились неоднозначно.

27 ноября 1971 года советский аппарат «Марс-2», успешно добравшись до пункта назначения, не смог выполнить мягкую посадку и разбился о поверхность планеты. Это был первый искусственный объект с Земли, оказавшийся на поверхности Красной планеты, вскоре за которым, 2 декабря 1971, также советский, «Марс-3» успешно приземлился на поверхность Марса, смог впервые передать видеосигнал и произвести измерения температуры и параметров атмосферы планеты. Увы, передача прервалась вскоре после приземления. Но с этого момента начался отсчет эпохи исследования Марса аппаратами, находящимися непосредственно на его поверхности: в 1976 году NASA также посадила на Марс аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2» — аппараты изучили состав марсианского грунта.

Новый этап в изучении Марса наступил этап в 1996 году, когда американский аппарат Mars Pathfinder успешно приступил к работе на красной планете.

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Аппарат был оборудован приборами для измерения скорости ветра и магнитного поля, и, помимо всего прочего, «выпустил» на поверхность планеты первый мини-марсоход — Sojourner. С тех пор на поверхность Марса высаживались преимущественно «роверы» — в частности, самоходные аппараты Spirit и Opportunity, начавшие свою работу на планете в 2004 году. NASA затратила на них суммарно около $800 млн, зато они были оснащены рекордным на тот момент комплектом приборов, в частности, панорамными камерами и спектрометрами для изучения марсианского грунта. Одной из целей стало изучение марсианского грунта, чтобы определить наличие в нем воды. Дело в том, что жидкая вода — один из обязательных компонентов для существования известных нам белковых форм жизни.

В 2012 году на Марсе приступил к работе аппарат Curiosity, на разработку, доставку и поддержание которого NASA потратила $2,5 млрд. Это один из самых амбициозных проектов американского агентства — задачей самого большого марсохода является поиск ответа на вопрос о возможной жизни на Марсе и, следовательно, изучения всех необходимых для этого условий. Аппарат способен самостоятельно брать образцы почвы и проводить их анализ. Кроме того, ровер может просверлить небольшое отверстие в породе, чтобы изучить ее состав и происхождение.

Поверхность Марса | Источник: NASA

Докапываясь до истины

Новый исследовательский аппарат InSight, вопреки своего рода «моде», не является ровером — у робота нет колес и он не будет бороздить марсианские просторы, но аппарату есть, что предложить ученым на Земле.

Робот выделяется возможностью в буквальном смысле углубиться в изучение Красной планеты на 6 метров с помощью бура.

Ключевая задача миссии — изучение самой планеты, благодаря чему ученые смогут понять процесс формирования планет Земного типа.

Предыдущие миссии к Марсу исследовали его поверхность, изучая каньоны, вулканы, горы и почву. Но чтобы понять, как формировалась планета, нужно проводить исследования под ее поверхностью, — отмечают в NASA.

Именно этим и займется аппарат: InSight измерит сейсмическую активность Марса и состав недр планеты, температуру почвы, также проведя ее химический анализ.

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Также результаты исследований позволят ученым сделать выводы относительно ядра и мантии Красной планеты. возможно, что закономерности формирования планет можно будет распространить и на другие планеты земной группы (к которым относится Марс) и мы больше узнаем про внутреннее строение нашей Земли.

Также миссия InSight также станет первой, в ходе которой на орбиту Марса будут выведены два кубсата (искусственные сверхмалые спутники): «Валли» и «Ева». В рамках эксперимента NASA попробует использовать аппараты, названные в честь героев популярного мультфильма, для передачи данных с InSight на Землю в момент его спуска на Марс.

Марс управляет земной политикой

Администрация президента США не раз обещала всестороннюю поддержку проектам агентства, а сам Трамп подписал Директиву о космической политике, которая определяет новые масштабные задачи NASA: в частности, миссии к Луне, Марсу. Но при этом он выбрал на пост руководителя агентства очень противоречивую фигуру.

Новый глава NASA Джеймс Брайденстайн подчеркнул, что запуск InSight — «большой день», добавив, что США «возвращаются на Марс», а сама миссия предлагает ученым множество возможностей, которые они смогут опробовать впервые.

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При этом Брайденстайн умолчал, насколько ему лично необходим успех миссии к Марсу, чтобы доказать свою способность управлять агентством. Его первый шагом, после прихода к рулю в прошлом месяце, стало закрытие программы запуска лунного ровера в 2020 году. Поэтому, если Брайденстайн не сможет реализовать задачи по изучению Марса, встать на его защиту будет просто некому, и организация может снова оказаться в положении, когда ей руководит исполняющий обязанности директора.