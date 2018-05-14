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12:25 (мск), источник: РИА Новости

Москвичам обещают июльскую жару

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Облачная, но жаркая погода прогнозируется в Москве на текущей неделе, в столичном регионе пройдут дожди, а температура воздуха ночью прогреется до 15 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

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Источник: РИА Новости

«Во вторник днем погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Дневная температура — плюс 23 — плюс 25 градусов, по области — плюс 20 — плюс 25 градусов. Ветер будет юго-восточным, а при грозе возможны порывы до 12−15 метров в секунду», — рассказала Позднякова РИА Новости в понедельник.

В среду также ожидается небольшой кратковременный дождь. По данным «Метеобюро», за счет общей облачности, ночь будет более теплой: в столице воздух прогреется до плюс 12 — плюс 14 градусов, а в Подмосковье до плюс 9 — плюс 14 градусов. Днем воздух в столичном регионе прогреется до плюс 25 градусов.

«Погоду в четверг будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, ночь сохранится теплой. Дневная температура за счет солнечного прогрева в Москве составит плюс 25 — плюс 27 градусов, по региону от плюс 22 — до плюс 27 градусов», — уточнила специалист Метеобюро.

К концу недели ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие кратковременные дожди. Ночная температура в субботу в столичном регионе достигнет плюс 15 градусов.

«К нам придет порция теплого воздуха. Днем местами пройдут дожди, воздух будет прогреваться до 25 градусов. В целом температура воздуха будет выше климатической нормы на 3−4 градуса и будет соответствовать середине июля», — уточнила собеседница агентства.

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