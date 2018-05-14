Москвичам обещают июльскую жару

Источник: РИА Новости

«Во вторник днем погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Дневная температура — плюс 23 — плюс 25 градусов, по области — плюс 20 — плюс 25 градусов. Ветер будет юго-восточным, а при грозе возможны порывы до 12−15 метров в секунду», — рассказала Позднякова РИА Новости в понедельник.

В среду также ожидается небольшой кратковременный дождь. По данным «Метеобюро», за счет общей облачности, ночь будет более теплой: в столице воздух прогреется до плюс 12 — плюс 14 градусов, а в Подмосковье до плюс 9 — плюс 14 градусов. Днем воздух в столичном регионе прогреется до плюс 25 градусов.

«Погоду в четверг будет определять область повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается, ночь сохранится теплой. Дневная температура за счет солнечного прогрева в Москве составит плюс 25 — плюс 27 градусов, по региону от плюс 22 — до плюс 27 градусов», — уточнила специалист Метеобюро.

К концу недели ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие кратковременные дожди. Ночная температура в субботу в столичном регионе достигнет плюс 15 градусов.