Движение на южноуральских трассах могут ограничить из-за жары

Источник: РИА "Новости"

Росавтодор разработал проект приказа, в соответствии с которым в 2018 году будет вводиться временное ограничение движения большегрузов по федеральным автодорогам при неблагоприятных климатических условиях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Согласно документу, с 28 мая по 31 августа 2018 года при значениях дневной температуры воздуха свыше плюс 32 градусов, предлагается водить временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автодорогам общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Ограничения будут действовать с 22.00 до 10.00. К тяжеловесному транспорту в данном случае относятся транспортные средства (с грузом или без груза), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами от 15.04.2011 № 272.