Ленинградская область внедряет раздельный сбор мусора
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Двухконтейнерный сбор твердых бытовых отходов начнется в Ленинградской области с 2019 года, сообщает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. Двухконтейнерный сбор твердых бытовых отходов начнется в Ленинградской области с 2019 года, сообщает
«Двухконтейнерный сбор твердых бытовых отходов начнется в Ленинградской области с 2019 года. Это обязательное требование к работе единого регионального оператора по обращению с отходами, подготовительная работа в муниципальных образованиях области уже началась», — говорится в сообщении.
Все полигоны, накапливающие ТБО, будут вынесены за 50-километровую зону от границ
Как заявил начальник управления по обращению с отходами администрации Ленинградской области Николай Борисов, «администрацией Ленинградской области категорически не приветствуется технология сжигания отходов и подобные проекты даже не принимаются к рассмотрению».
В частности, после выработки действующей карты ожидается рекультивация полигона «Новый Свет — Эко». Пока администрация полигона продолжает его оснащение системами дегазации для снижения распространения углеродного запаха.
В схеме территориального планирования Ленинградской области зарезервированы две площадки для возможного создания новых полигонов. Они находятся в Кировском и Выборгском районах, где будут готовы принять отходы