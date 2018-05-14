Ленинградская область внедряет раздельный сбор мусора

Источник: РИА Новости

«Двухконтейнерный сбор твердых бытовых отходов начнется в Ленинградской области с 2019 года. Это обязательное требование к работе единого регионального оператора по обращению с отходами, подготовительная работа в муниципальных образованиях области уже началась», — говорится в сообщении.

Все полигоны, накапливающие ТБО, будут вынесены за 50-километровую зону от границ Санкт-Петербурга. Кроме того, санитарно-защитная зона, которая нормативно для полигона составляет 1 километр, будет увеличена в 2−3 раза.

Как заявил начальник управления по обращению с отходами администрации Ленинградской области Николай Борисов, «администрацией Ленинградской области категорически не приветствуется технология сжигания отходов и подобные проекты даже не принимаются к рассмотрению».

В частности, после выработки действующей карты ожидается рекультивация полигона «Новый Свет — Эко». Пока администрация полигона продолжает его оснащение системами дегазации для снижения распространения углеродного запаха.