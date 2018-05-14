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13:03 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде прошел фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?»

Взрослые и начинающие художники, профессионалы и любители в третий раз вышли на пленэр. В Волгограде прошел фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?».

Живописцы вышли из мастерских на улицы города, как в свое время это сделал сам Виктор Лосев, изображавший Сталинград и сталинградцев в парках, в кафе, на набережной.

В этом году местом проведения фестиваля стал сквер им. Симбирцева. Всем желающим от 10 лет и старше предложили попробовать свои силы в трех номинациях. Первая — «Диалог с классиком», где мастера должны были написать библиотеку им. Горького в манере одного из десяти известных художников. В номинации «Извините, Вы не видели Лосева?» волгоградцам предложили написать этюд по мотивам одного из произведений живописца. И, наконец, свое творчество в свободной манере участники проекта представили в номинации «Город и горожане».

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