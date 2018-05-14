Самара — в ТОП-10 самых популярных у туристов для летних путешествий

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие города туристы предпочитают путешествовать летом.

Рейтинг сделан по данным запросов и броней жилья туристами в частном секторе с 1 июня по 31 августа 2018 года. В рейтинг не попали курортные города Черноморского побережья и Балтики.

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Волгоград, Калининград, Краснодар и Нижний Новгород составляют топ-10 городов по туристической популярности летом этого года.

В рейтинге лидируют города-организаторы ЧМ-2018, где цены на жилье выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым летом.

По данным Tvil.ru, в Самаре туристы потратят на проживание летом четыре тысячи рублей в сутки.

10 городов по популярности у туристов летом-2018:

Москва — 4400 рублей в сутки.

Санкт-Петербург — 3480 рублей.

Казань — 3090 рублей.

Ростов-на-Дону — 2465 рублей.

Екатеринбург — 2430 рублей.

Самара — 4410 рублей.

Волгоград — 3060 рублей.

Калининград — 2560 рублей.

Краснодар — 1950 рублей.