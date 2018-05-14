Самара — в ТОП-10 самых популярных у туристов для летних путешествий
В рейтинг не вошли курортные города Черноморского побережья и Балтики.
В рейтинг не вошли курортные города Черноморского побережья и Балтики.
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие города туристы предпочитают путешествовать летом.
Рейтинг сделан по данным запросов и броней жилья туристами в частном секторе с 1 июня по 31 августа 2018 года. В рейтинг не попали курортные города Черноморского побережья и Балтики.
Москва,
В рейтинге лидируют
По данным Tvil.ru, в Самаре туристы потратят на проживание летом четыре тысячи рублей в сутки.
10 городов по популярности у туристов летом-2018:
Москва — 4400 рублей в сутки.
Казань — 3090 рублей.
Екатеринбург — 2430 рублей.
Самара — 4410 рублей.
Волгоград — 3060 рублей.
Калининград — 2560 рублей.
Краснодар — 1950 рублей.
Нижний Новгород — 2630 рублей.