Под Минском открыли трассу для дронов

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Трасса находится возле музея авиационной техники и будет использоваться для проведения не только национальных, но и международных соревнований. Она состоит из препятствий различного уровня и размера, здесь обустроена пилотская зона.

Причем пользоваться трассой можно бесплатно, правда, при наличии действующего членства в БФАС.

Зрители могут находиться здесь беспрепятственно. Особое внимание уделили безопасности — по периметру трибун натянута прочная сетка.

В федерации сообщили, что на Боровой пройдёт Кубок БФАС — Drone Battle 2018, состоящий из 3 этапов. Финал состоится 8 сентября в День города в центре столицы с участием лучших спортсменов Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши. А на фестивале Пронебо 28 и 29 июля пройдет первая в Беларуси ночная гонка дронов. Дроны, трасса, ворота будут оборудованы специальной подсветкой.

Дрон-рейсинг — это соревнования квадрокоптеров на специальных трассах. Пилот с помощью специальных видеоочков видит трассу, как если бы он находился на борту дрона.