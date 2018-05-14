Под Минском открыли трассу для дронов
На аэродроме Боровая под Минском открыли трассу для соревнований по
На аэродроме Боровая под Минском открыли трассу для соревнований по
Трасса находится возле музея авиационной техники и будет использоваться для проведения не только национальных, но и международных соревнований. Она состоит из препятствий различного уровня и размера, здесь обустроена пилотская зона.
Причем пользоваться трассой можно бесплатно, правда, при наличии действующего членства в БФАС.
Зрители могут находиться здесь беспрепятственно. Особое внимание уделили безопасности — по периметру трибун натянута прочная сетка.
В федерации сообщили, что на Боровой пройдёт Кубок БФАС — Drone Battle 2018, состоящий из 3 этапов. Финал состоится 8 сентября в День города в центре столицы с участием лучших спортсменов Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши. А на фестивале Пронебо 28 и 29 июля пройдет первая в Беларуси ночная гонка дронов. Дроны, трасса, ворота будут оборудованы специальной подсветкой.
Дроны развивают серьезную скорость — до 140 километров в час, а мировой рекорд составляет 313 км/ч.