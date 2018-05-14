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12:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Под Минском открыли трассу для дронов

На аэродроме Боровая под Минском открыли трассу для соревнований по дрон-рейсингу, сообщили в Белорусской федерации авиационного спорта.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Трасса находится возле музея авиационной техники и будет использоваться для проведения не только национальных, но и международных соревнований. Она состоит из препятствий различного уровня и размера, здесь обустроена пилотская зона.

Причем пользоваться трассой можно бесплатно, правда, при наличии действующего членства в БФАС.

Зрители могут находиться здесь беспрепятственно. Особое внимание уделили безопасности — по периметру трибун натянута прочная сетка.

В федерации сообщили, что на Боровой пройдёт Кубок БФАС — Drone Battle 2018, состоящий из 3 этапов. Финал состоится 8 сентября в День города в центре столицы с участием лучших спортсменов Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши. А на фестивале Пронебо 28 и 29 июля пройдет первая в Беларуси ночная гонка дронов. Дроны, трасса, ворота будут оборудованы специальной подсветкой.

Дрон-рейсинг — это соревнования квадрокоптеров на специальных трассах. Пилот с помощью специальных видеоочков видит трассу, как если бы он находился на борту дрона.

Дроны развивают серьезную скорость — до 140 километров в час, а мировой рекорд составляет 313 км/ч.

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