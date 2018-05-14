В Перми 19 мая пройдёт «Ночь музеев»

Участники акции представят для посетителей мероприятия, посвященные Перми и пермской идентичности, например, проекты «Пермь как Пермь» и «Пермь Третья. Антология актуального искусства». Искусствоведы Перми прочитают лекции о художественной жизни города, лекции по истории и архитектуре. Также гостей ожидают живые квесты, детские и семейные интерактивные площадки и выступления музыкальных пермских групп. Жители города смогут посетить бесплатные экскурсии по маршрутам «зеленой» и «красной» линий, узнать тайны пермского хореографического училища и аграрной промышленности в Перми, увидеть неизведанные места Мотовилихинского района, понаблюдать за звездами и увидеть фейерверк.

В этом году к акции впервые присоединятся музейные площадки учебных заведений, ведомственные и корпоративные музеи. Свои двери распахнут Музей истории связи, Музей истории пермского моторостроения, Музей истории пермского железнодорожного транспорт, Пермская кондитерская фабрика, Музей авиации и космонавтики в техникум им. Швецова.

Режим работы и стоимость билетов каждая площадка определяет самостоятельно. Большинство музеев откроет двери в 18:00 и будет работать до 00:00. Общую программу можно найти на сайте.