Омичи стали позже жениться и не спешить с рождением детей

Омскстат в рамках всероссийского исследования о репродуктивных планах населения собрал информацию от 180 омских семей о планах на рождение детей, их количестве, очередности рождения и прочее.

Так, например, выяснилось, что омичи стали позже жениться и выходить замуж. Если до 1994 года в брак вступали 19-летние девушки и 25-летние мужчины, то спустя десятилетие, в 2015—2017 гг. средний возраст свадеб у мужчин и женщин увеличился до 27 и 23 лет соответственно.

При этом на сегодняшний день едва ли не половина мужчин считает, что официальная регистрация брака не обязательна. Только 59% мужчин полагают, что брак нужно регистрировать. Среди женщин эта цифра больше — 66%.

Кроме того, оказалось, что далеко не все пары спешат с рождением детей сразу после вступления в брак. В 1994 году в новоиспеченной семье ребенок появлялся уже через 10 месяцев. В 2005—2009 гг. супруги в среднем жили без детей 2,4 года, а в современности этот срок увеличился до 2,8 года. Не спешат омичи и с рождением второго ребенка. В среднем на «братика» или «сестренку» пара решается, когда первенцу исполнится шесть лет.