Синоптики прогнозируют грозы в Нижегородской области 16—18 мая

Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр. Согласно информации, в регионе установилась летняя погода. Под влиянием антициклона солнечно, без осадков. В ночные часы +11°…+14°. Ветер слабый. 16—18 мая прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер восточный, 5−8 м/с, при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха днем +22°…+25°, преобладающие минимальные ночные значения +10°…+13°.