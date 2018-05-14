Синоптики прогнозируют грозы в Нижегородской области 16—18 мая
Синоптики прогнозируют температуру +25°…+28° в Нижегородской области 14 и 15 мая 2018 года.
Синоптики прогнозируют температуру +25°…+28° в Нижегородской области 14 и 15 мая 2018 года.
Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр. Согласно информации, в регионе установилась летняя погода. Под влиянием антициклона солнечно, без осадков. В ночные часы +11°…+14°. Ветер слабый.
Напомним, с 10 мая в ряде районов установлен IV класс пожароопасности лесов.