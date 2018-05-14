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12:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют грозы в Нижегородской области 16—18 мая

Синоптики прогнозируют температуру +25°…+28° в Нижегородской области 14 и 15 мая 2018 года.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр. Согласно информации, в регионе установилась летняя погода. Под влиянием антициклона солнечно, без осадков. В ночные часы +11°…+14°. Ветер слабый. 16—18 мая прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер восточный, 5−8 м/с, при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха днем +22°…+25°, преобладающие минимальные ночные значения +10°…+13°.

Напомним, с 10 мая в ряде районов установлен IV класс пожароопасности лесов.

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